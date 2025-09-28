Pronostico Betis-Osasuna: sarà la quinta volta in due anni

Betis-Osasuna è una gara della settima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Forse, il Betis, pagherà qualcosa sotto l’aspetto fisico nella partita di domenica sera dopo la gara di Europa League contro il Nottingham. Ma senza dubbio, la squadra di Pellegrini, alla fine dovrebbe riuscire a portare a casa il risultato pieno.

Anche perché c’è una striscia aperta contro l’Osasuna: negli ultimi cinque incroci infatti gli andalusi non hanno mai perso. Anzi: hanno vinto tre volte e pareggiato una, quindi pure i numeri ci dicono che, nelle stagioni precedenti, non c’è stata quasi mai partita. Anche perché il cammino dell’Osasuna, fuori casa, è tutt’altro da ricordare. Parliamo di una squadra che nelle ultime quattro uscite ha perso tre volte – anche con formazioni meno importanti – e vinto “solo” con un Bilbao in crisi nera.

Inoltre, gli ospiti, hanno dimostrato di avere anche poca dimestichezza con il gol: cinque reti in sei partite non sono tantissime, tant’è che parliamo del quarto attacco peggiore del massimo campionato spagnolo. Dietro il numero è identico delle reti presi, quindi ci aspettiamo un match comunque combattuto, ma alla fine il Betis farà quello che deve fare.

Come vedere Betis-Osasuna in diretta tv e streaming

La sfida Betis-Osasuna, gara valida per la sesta giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Betis è quotata 1.72 su Goldbet e Lottomatica e 1.73 su Snai. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.90 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

In una gara da meno di tre reti complessive, la vittoria del Betis ci pare non scontata ma quasi. Solamente i padroni di casa, inoltre, dovrebbero riuscire nel corso dei novanta minuti a trovare la via della rete.

Le probabili formazioni di Betis-Osasuna

BETIS (4-2-3-1): Alvaro Valles; Bellerin, Gomez, Natan, Firpo; Fornals, Altimira; Antony, Lo Celso, Riquelme; Cucho Hernandez.

OSASUNA (3-4-3): Herrera; Boyomo, Catena, Cruz; Rosier, Moncayola, Torro; Bretones; Munoz, Budimir, Becker.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-0