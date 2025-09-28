I pronostici di domenica 28 settembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 28 settembre, si gioca in Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1
Basta dare una rapida occhiata alla classifica per capire che il match clou della quinta giornata di Serie A va in scena a San Siro. Da una parte il Milan di Massimiliano Allegri, che dopo il sorprendente k.o. all’esordio con la Cremonese ha inanellato quattro vittorie di fila, e dall’altra il Napoli di Antonio Conte, unica squadra ancora a punteggio pieno. La sfida nella sfida è rappresentata poi dallo scontro tra due allenatori più vincenti e iconici del calcio italiano, che di caratteristiche in comune ne hanno più di quanto si pensi.
Il Napoli non ha convinto nelle ultime due uscite tra coppa e campionato: la squadra non ha girato come nelle gare precedenti, palesando qualche problema di equilibrio tra le due fasi di gioco e apparendo più vulnerabile del previsto. Sarà complicato, insomma, tenere a bada un Milan che, oltre a brillare in fase di non possesso, sta facendo bene anche con la palla tra i piedi. Prevediamo un match molto equilibrato, in cui la squadra di Allegri dovrebbe riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta, interrompendo la striscia vincente di Conte. Non è da escludere che il primo tempo finisca in parità.
I pronostici sulle altre partite
Le principali favorite per la vittoria di questa domenica tra i principali campionati europei sembrano Roma e Barcellona contro Verona e Real Sociedad. Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a NEC Nijmegen-AZ, Friburgo-Hoffenheim e Hannover 96-Arminia Bielefeld.
Promettono almeno un gol per squadra Colonia-Stoccarda, Rennes-Lens e Newcastle-Arsenal.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + OVER 1,5 in Aston Villa-Fulham, Premier League, ore 15:00
Vincenti
- ROMA (in Roma-Verona, Serie A, ore 15:00)
- BARCELLONA (in Barcellona-Real Sociedad, Liga, ore 18:30)
- BOLOGNA O PAREGGIO (in Lecce-Bologna, Serie A, ore 18:00)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- NEC Nijmegen-AZ, Eredivisie, ore 12:15
- Friburgo-Hoffenheim, Bundesliga, ore 15:30
- Hannover 96-Arminia Bielefeld, Zweite Liga, ore 13:30
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Colonia-Stoccarda, Bundesliga, ore 17:30
- Rennes-Lens, Ligue 1, ore 20:45
- Newcastle-Arsenal, Premier League, ore 17:30
Il “clamoroso”
• X in Milan-Napoli, Serie A, ore 20:45