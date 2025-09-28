I pronostici di domenica 28 settembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 28 settembre, si gioca in Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Basta dare una rapida occhiata alla classifica per capire che il match clou della quinta giornata di Serie A va in scena a San Siro. Da una parte il Milan di Massimiliano Allegri, che dopo il sorprendente k.o. all’esordio con la Cremonese ha inanellato quattro vittorie di fila, e dall’altra il Napoli di Antonio Conte, unica squadra ancora a punteggio pieno. La sfida nella sfida è rappresentata poi dallo scontro tra due allenatori più vincenti e iconici del calcio italiano, che di caratteristiche in comune ne hanno più di quanto si pensi.

I pronostici di domenica 28 settembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

 

Il Napoli non ha convinto nelle ultime due uscite tra coppa e campionato: la squadra non ha girato come nelle gare precedenti, palesando qualche problema di equilibrio tra le due fasi di gioco e apparendo più vulnerabile del previsto. Sarà complicato, insomma, tenere a bada un Milan che, oltre a brillare in fase di non possesso, sta facendo bene anche con la palla tra i piedi. Prevediamo un match molto equilibrato, in cui la squadra di Allegri dovrebbe riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta, interrompendo la striscia vincente di Conte. Non è da escludere che il primo tempo finisca in parità.

I pronostici sulle altre partite

Le principali favorite per la vittoria di questa domenica tra i principali campionati europei sembrano Roma e Barcellona contro Verona e Real Sociedad. Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a NEC Nijmegen-AZ, Friburgo-Hoffenheim e Hannover 96-Arminia Bielefeld.

Promettono almeno un gol per squadra Colonia-Stoccarda, Rennes-Lens e Newcastle-Arsenal.

Pronostici: la scelta del Veggente

1X + OVER 1,5 in Aston Villa-Fulham, Premier League, ore 15:00

Vincenti

  • ROMA (in Roma-Verona, Serie A, ore 15:00)
  • BARCELLONA (in Barcellona-Real Sociedad, Liga, ore 18:30)
  • BOLOGNA O PAREGGIO (in Lecce-Bologna, Serie A, ore 18:00)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • NEC Nijmegen-AZ, Eredivisie, ore 12:15
  • Friburgo-Hoffenheim, Bundesliga, ore 15:30
  • Hannover 96-Arminia Bielefeld, Zweite Liga, ore 13:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Colonia-Stoccarda, Bundesliga, ore 17:30
  • Rennes-Lens, Ligue 1, ore 20:45
  • Newcastle-Arsenal, Premier League, ore 17:30
Il “clamoroso”

X in Milan-Napoli, Serie A, ore 20:45

