Pronostico Villarreal-Athletic Bilbao: l’esonero è dietro l’angolo

Villarreal-Athletic Bilbao è una gara della settima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Quattro sconfitte di fila e un pareggio in casa contro il Girona che potrebbe aver messo la parola fine all’esperienza di Valverde sulla panchina dell’Athletic Bilbao. Di certo, in caso di un’altra caduta – molto probabile sul campo del Villarreal – l’esonero sarebbe solamente questione di giorni, forse di ore.

Sta pagando a carissimo prezzo l’infortunio di Nico Williams la formazione basca – sarà fuori anche sabato – che non riesce a trovare le soluzioni giuste, davanti, per venire a capo delle partite. E se a questi problemi ci aggiungiamo, pure, una difesa di certo non blindata, il quadro è davvero completo. L’avvio del Villarreal, comunque, era stato molto simile a quello della formazione ospite di sabato sera. Ma nelle ultime due partite, per i gialli, sono arrivate due vittorie importantissime. E come si dice in questi casi? Non c’è due senza tre…

Sì, parte davanti il Villarreal, che ha ritrovato non solo quella vivacità offensiva che ha accompagnato tutta la scorsa stagione, ma che sta ritrovando anche i meccanismi difensivi che sono di vitale importanza per raggiungere i propri obiettivi. Insomma, ci pare che il finale sia già scritto.

Come vedere Villarreal-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming

La sfida Villarreal-Athletic Bilbao, gara valida per la sesta giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Potrebbe anche trovare il gol nel corso del match l’Athletic Bilbao, ma alla fine dei 90minuti questa partita vedrà solamente una squadra esultare per aver raggiunto il traguardo pieno. Vittoria del Villarreal.

Le probabili formazioni di Villarreal-Athletic Bilbao

VILLARREAL (4-3-3): Tenas; Mourino, Marin, Veiga, Cardona; Parejo, Gueye, Comesana; Buchanan, Oluwaseyi, Moleiro.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Gorosabel, Paredes, Laporte, Boiro; Vesga, Jaurigezar; Williams, Sancet, Serrano; Guruzeta.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1