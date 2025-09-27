Pronostico Sinner-Marozsan: possibili “fiammate” a Pechino

Jannik Sinner sfida Fabian Marozsan a Pechino: precedenti, analisi tecnica e pronostico del match che promette spettacolo lunedì in Cina.

Contro Terence Atmane ha dovuto faticare un po’ più del dovuto e giocare 3 set. Alla fine, però, Jannik Sinner è comunque riuscito a staccare il pass per accedere ai quarti di finale di Pechino, dove ad attenderlo c’era già Fabian Marozsan, che aveva precedentemente battuto Alexandre Muller in 2 parziali.

Anche questo incrocio, come quello precedente, potrebbe riservare all’azzurro più insidie di quanto non dica la classifica: l’ungherese non è un top player, eppure è noto e risaputo che sia, potenzialmente, uno dei giocatori più imprevedibili e pericolosi del circuito.

Sinner ha mostrato solidità e concentrazione nei turni precedenti, confermando la buona condizione fisica che aveva fatto intravedere già nelle settimane di preparazione. Il suo tennis si è rivelato efficace tanto al servizio quanto negli scambi da fondo campo, e ha saputo alzare il livello nei momenti chiave. Ma Marozsan, dicevamo, resta un avversario particolare da affrontare. Il suo stile di gioco, in alcuni frangenti, potrebbe dare fastidio.

Come vedere Sinner-Marozsan in diretta tv in chiaro e in streaming

La partita tra Jannik Sinner e Fabian Marozsan sarà trasmessa lunedì 29 settembre su Sky Sport. Disponibile anche la diretta streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Sinner-Marozsan: il pronostico

Nei precedenti confronti diretti Sinner ha avuto la meglio, confermando di saper gestire le fiammate dell’ungherese e di avere maggiore continuità e ritmo in partita. La differenza tra i due, del resto, sta proprio nella capacità dell’azzurro di gestire i momenti di pressione senza concedere spiragli. Marozsan potrà provare a spezzare il ritmo e a sorprenderlo con soluzioni improvvise, ma è difficile immaginare che possa mantenere lo stesso standard così a lungo da metterlo in difficoltà. Sinner, dunque, parte favorito, con l’ipotesi di un successo in 2 set, ma è possibile che Marozsan riesca a strappare qualche game spettacolare e tenere viva la partita almeno nella fase iniziale.