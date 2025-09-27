Pronostico Roma-Verona: questo segno è una costante

Roma-Verona è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

A differenza di quanto succedeva lo scorso anno quando era alla guida dell’Atalanta – e questa domanda a Gasperini è stata fatta più di una volta in conferenza stampa – da quando siede sulla panchina della Roma, i giallorossi vincono sempre con il minimo scarto. In tutte le partite di questa stagione è successo. E solamente contro il Nizza in Europa League, per via di un errore di Pisilli, ha subito gol.

Tre uno a zero in quattro partite in Serie A per i giallorossi. Che forse stavolta, contro un Verona che viene dal pareggio contro la Juventus ma anche dall’eliminazione in Coppa Italia – ai rigori – contro il Venezia nel derby veneto, potrebbe anche soffrire di meno nel finale. Sì, perché se sei avanti di un solo gol nei minuti che portano al triplice fischio, un poco d’ansia, un poco di tensione, c’è sempre. E questo è inutile negarlo.

Certo, c’è anche da dire un’altra cosa. Gasperini, questo match assai importante – ci sono degli scontri diretti in alto che potrebbero anche cominciare a far pensare ad un posto in Champions – lo dovrebbe vincere, di nuovo, senza subire reti. La Roma dietro sta trovando una consapevolezza importante e soprattutto concede pochissimo, se non dalla distanza. Sì, qualche disattenzione ogni tanto c’è, ed è anche fisiologica, ma poi in porta c’è Svilar che pare un muro quasi insuperabile. Quindi, per i tre punti, di dubbi non ce ne sono proprio.

Il pronostico

Sulla questione vittoria non possiamo avere dubbi: la Roma si prenderà la quarta affermazione in cinque gare di Serie A. E lo potrebbe fare, come spiegato prima, senza nemmeno subire gol. In tutte le partite della Roma di questo campionato di Serie A c’è stato il segno “no gol”, anche nella sconfitta contro il Torino.

Le probabili formazioni di Roma-Verona

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Kone, Cristante, Tsimikas; Pellegrini, Soulé; Ferguson.

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0