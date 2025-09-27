Pronostico PSG-Auxerre: la sconfitta di Marsiglia è già un ricordo

Psg-Auxerre è una partita della settima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

La sconfitta di Marsiglia è già un ricordo. Il Psg sa benissimo che non le avrebbe potute vincere tutte durante la stagione e, inoltre, sa benissimo che un passo falso nel corso dell’annata ci sta. E solo la squadra di De Zerbi, visto il livello della Ligue 1, avrebbe potuto mettere in difficoltà i campioni in carica.

Una notte comunque “piacevole” quella di lunedì scorso, anche perché Dembele, che era infortunato, si è preso il pallone d’oro. Un riconoscimento giusto visto come l’attaccante ha trascinato la squadra a vincere praticamente tutto quello che era possibile. Sabato sera arriva l’Auxerre, inoltre. Che dopo tre sconfitte di fila si è ripreso contro il Tolosa. Però, questa partita, è oggettivamente senza storia e senza nessuna possibilità che possa finire in maniera diversa da una vittoria parigina. Nonostante, ancora, Luis Enrique sia alle prese con delle assenze importanti che lo costringeranno a mandare in campo dei giocatori che non sarebbero titolari, ma che hanno di certo qualità importanti. Non servirà tanto, insomma, per avere la meglio sull’Auxerre, battuto in 4 occasioni su cinque negli ultimi scontri diretti.

Come vedere Psg-Auxerre in diretta tv e in streaming

Psg-Auxerre è in programma sabato alle 21:05. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Psg è quotata 1.15 su Goldbet e Lottomatica e a 1.15 su Snai. Il segno OVER 2,5 è quotato invece a 1.27 su Lottomatica.

Il pronostico

Una gara che il Psg porterà a casa senza problemi. Una gara che i parigini dovrebbero anche riuscire a sbloccare nel primo tempo e che, alla fine dei 90minuti, dovrebbe anche regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Psg-Auxerre

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Nuno Mendes; Lee, Vitinha, Fabian Ruiz; Ibrahim Mbaye, Ramos, Kvaratskhelia.

AUXERRE (5-4-1): Leon; Casimir, Siwe, Sierralta, Mensah, Akpa; Sinayoko, Owusu, Danois, Namaso; Mara.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0