Pronostico Como-Cremonese: l’imbattibilità cade nel derby

Como-Cremonese è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il Como di Cesc Fabregas in estate era una delle squadre che attirava maggiore curiosità dopo gli investimenti da parte dei ricchissimi proprietari del club lariano – oltre 100 milioni spesi sul mercato – e non sta deludendo le aspettative. Dopo quattro giornate i lombardi sono ottavi in classifica, subito a ridosso della zona Europa, a quota 7 punti. Domenica scorsa hanno portato a casa il secondo successo, il primo in trasferta, su un campo difficile come quello di Firenze (1-2): nonostante lo svantaggio iniziale, il Como ha preso il sopravvento e macinato gioco al “Franchi”, dominando e ribaltando la Viola di Stefano Pioli.

Il gol vittoria, tuttavia, è arrivato in pieno recupero: l’ha segnato Addai, uno dei tanti acquisti arrivati nel corso dell’ultima finestra di mercato. In settimana gli uomini di Fabregas hanno superato senza problemi anche il turno di Coppa Italia – agli ottavi incontreranno nuovamente la Fiorentina – prendendo a pallate il Sassuolo con un 3-0 (tutti i gol nel primo tempo) che non lascia spazio ad interpretazioni. Un match in cui il tecnico catalano ha pure potuto ruotare diversi giocatori, in vista del derby regionale con la Cremonese. I grigiorossi hanno addirittura un punto in più in classifica, grazie alla partenza sorprendentemente positiva: dopo il doppio successo con Milan e Sassuolo la neopromossa ha un po’ rallentato, inanellando due zero a zero di fila negli scontri diretti con Verona e Parma. Due prestazioni deludenti dal punto di vista offensivo ma che, al tempo stesso, hanno evidenziato un netto miglioramento in fase di non possesso: la difesa ha retto.

Como-Cremonese: le ultime notizie sulle formazioni

Fabregas effettuerà di nuovo molti cambi: vedremo una formazione completamente diversa rispetto a quella che è scesa in campo in Coppa Italia. In attacco si avvicenderanno Morata e Douvikas, con lo spagnolo pronto a tornare dal 1′. Lo stesso vale per l’imprescindibile Nico Paz, rimasto in panchina contro il Sassuolo: accanto a lui giocheranno Addai e Jesus Rodriguez. In difesa si rivede Ramon dopo la squalifica. Ancora out Diao, unico indisponibile.

Nella Cremonese si è fatto male Collocolo: il centrocampista ne avrà almeno per un mese. Nicola dovrà fare a meno di lui, Vardy e Moumbagna nel derby con il Como. Recuperati, invece, Payero e Sarmiento.

Come vedere Como-Cremonese in diretta tv e in streaming

Como-Cremonese, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Sinigaglia” di Como, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

In riva al lago potrebbe arrivare la prima sconfitta stagionale della Cremonese: i grigiorossi, pur non subendo gol, nelle ultime due gare hanno rischiato tanto contro avversari decisamente meno qualitativi rispetto al Como, che grazie al suo gioco propositivo e spesso votato all’attacco dovrebbe riuscire a scardinare la difesa di Nicola. Altra vittoria in arrivo per gli uomini di Fabregas.

Le probabili formazioni di Como-Cremonese

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Ramon, Alex Valle; Da Cunha, Perrone; Addai, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Morata.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0