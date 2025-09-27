Pronostico Atletico Madrid-Real Madrid: il derby ha un solo padrone

Atletico Madrid-Real Madrid è una gara della settima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Nonostante i segnali che sono arrivati nell’ultimo turno di campionato, quello vinto in rimonta, l’Atletico Madrid sta vivendo il momento più difficile della propria stagione. Forse degli ultimi anni. Se andate a vedere i gol presi nel turno in mezzo alla settimana, capirete serenamente anche voi che Simeone dietro non è riuscito in nessun modo a trovare la giusta collocazione dei suoi uomini. E per il Real Madrid, c’è la sensazione, il compito sarà più semplice del previsto.

Sì, possiamo stare qui a discutere per ore sulla possibilità di una rinascita per l’Atletico Madrid. E anche di quello che i giocheranno biancorossi metteranno in campo, della voglia e della determinazione. Però in campo poi i risultati arrivano se sei organizzato e se giochi bene. Cosa che al Real, trascinato – tra le altre cose – da un Mbappé in stato di grazie, ha dimostrato di sapere fare.

La squadra ospite fino al momento ha vinto sempre. Faticando in alcune occasioni, è vero, ma chi vince facili tutte le partite? Nessuno ovvio. Nemmeno il Real Madrid. Ma le qualità di questa squadra, e il forte senso di appartenenza che si sta vedendo, faranno la differenza in questo match. Contro la difesa migliore del campionato inoltre – il Real ha preso solo tre gol – per l’Atletico sarà difficile sfondare. Comunque, avrete capito anche voi dove pende il nostro pronostico.

Come vedere Atletico Madrid-Real Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Atletico Madrid-Real Madrid, gara valida per la sesta giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Contro la difesa dell’Atletico, che fino al momento ha fatto acqua da tutte le parti, Mbappé e soci sono pronti ad andare a nozze. Match da almeno tre reti complessive. Con la vittoria esterna che ci pare davvero scontata in questo momento storico.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Real Madrid

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Le Normand, Hancko, Galan; Simeone, Koke, Barrios, Gallagher; Griezmann, Alvarez.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Asensio, Huijsen, Alaba, Carreras; Valverde, Tchouameni; Mastantuono, Bellingham, Vinicius; Mbappé.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3