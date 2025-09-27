I pronostici di sabato 27 settembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 27 settembre, dopo la due giorni di Europa League ripartono Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

La Bundesliga, dopo anni in cui il Bayer Leverkusen era riuscito a “rompere” il duopolio, sembra essere tornata all’origine. Il Bayern Monaco comanda e il Borussia Dortmund insegue. Sì, dietro ai bavaresi, a punteggio pieno dopo quattro partite, ci sono i gialloneri: tre vittorie e un pareggio per la squadra di Niko Kovac, che dopo il pirotecnico pareggio con il St. Pauli all’esordio non si è più fermata, inanellando tre successi di fila.

Una settimana fa un gol di Adeyemi ha piegato il Wolfsburg (1-0), in un altro match in cui a prendersi la scena è stata la difesa, rimasta inviolata per la terza volta consecutiva in campionato.

Gli unici gol incassati dal Borussia, dunque, restano quelli con il St. Pauli (3-3) e con la Juventus in Champions League, nel rocambolesco 4-4 che ha lasciato tanti rimpianti a Kovac e ai suoi uomini, riacciuffati dai bianconeri nel recupero. Guirassy e compagni ora mettono nel mirino un’altra vittoria, contro un Mainz che sabato scorso si è sbloccato centrando la prima vittoria stagionale (1-4 in trasferta con l’Augsburg). I biancorossi, tuttavia, davanti al proprio pubblico finora non hanno totalizzato neppure un punto.

Non riesce ancora ad ingranare il Bayer Leverkusen: nonostante il cambio in panchina – Hjulmand al posto del disastroso ten Hag – le Aspirine continuano a fare fatica ed il pareggio con un Borussia Monchengladbach (1-1) in crisi l’ha dimostrato alla perfezione nell’ultima giornata. La vittoria non è scontata neppure in casa del coriaceo St. Pauli, reduce dalla prima sconfitta (2-0 a Stoccarda) ma ancora imbattuto tra le mura amiche.

I pronostici sulle altre partite

La grande sorpresa di questo primo mese e mezzo di Premier League è il Crystal Palace. Dopo cinque giornate le Eagles sono quinte, ad una sola incollatura dall’Arsenal secondo. Oliver Glasner, tecnico del club londinese, non poteva sognare un inizio migliore dopo aver scritto la storia di questo club, mettendo la sua firma su ben due trofei: la FA Cup, vinta lo scorso maggio contro il Manchester City, ed il Community Shield, la Supercoppa inglese, conquistato a sorpresa in agosto battendo ai rigori il Liverpool campione d’Inghilterra.

Il Crystal Palace oltretutto è imbattuto addirittura da aprile in campionato: nessuna squadra al momento può vantare una striscia positiva più lunga. In attesa del debutto in Conference League con la Dinamo Kiev – match fissato per la prossima settimana – a Selhurst Park arriva il Liverpool, che finora non ha sbagliato un colpo. Per i Reds, primi da soli a quota 15 punti, solo vittorie tra Premier e Champions League: l’unico neo in stagione resta proprio la sconfitta ai rigori nel Community Shield con il Palace. E se fossero proprio le Eagles a fermare la corazzata di Arne Slot, reduce dal successo di misura in League Cup con il Southampton?

Prevediamo invece un successo ampio da parte del Manchester City di Pep Guardiola, che in settimana grazie ai gol di Savinho e Foden ha battuto 2-0 l’Huddersfield nel terzo turno di League Cup. I Cityzens ospitano il Burnley all’Etihad Stadium: la vittoria, considerato pure il rientro di Haaland dall’infortunio, non sembra essere in discussione. I gol non dovrebbero mancare, infine, in Chelsea-Brighton.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Villarreal-Athletic Bilbao, Liga, ore 20:45

Vincenti

MANCHESTER CITY (in Manchester City-Burnley, Premier League, ore 16:00)

(in Manchester City-Burnley, ore 16:00) PSG (in PSG-Auxerre, Ligue 1, ore 21:05)

(in PSG-Auxerre, ore 21:05) TOTTENHAM (in Tottenham-Wolverhampton, Premier League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Manchester City-Burnley , Premier League, ore 16:00

, Premier League, ore 16:00 Mainz-Borussia Dortmund , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 PSG-Auxerre, Ligue 1, ore 21:05

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Juventus-Atalanta , Serie A, ore 18:00

, Serie A, ore 18:00 Atletico Madrid-Real Madrid , Liga, ore 16:15

, Liga, ore 16:15 Crystal Palace-Liverpool, Premier League, ore 16:00

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Chelsea-Brighton, Premier League, ore 16:00