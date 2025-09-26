Pronostico Juventus-Atalanta: a Torino non accade dal 2018

Juventus-Atalanta è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Dopo l’adrenalinica vittoria in rimonta con l’Inter ed il pari rocambolesco acciuffato in extremis con il Borussia Dortmund in Champions League, la Juventus è tornata coi piedi per terra. Nella sfida con il Verona, sulla carta alquanto abbordabile, i bianconeri non sono andati al di là di un 1-1: al vantaggio di Conceiçao ha replicato il rigore – molto discusso – di Orban a fine primo tempo. La squadra di Igor Tudor ha tenuto quasi sempre la palla nei piedi (72%) ma ha prodotto solamente 0,47 xG rispetto all’1,53 degli scaligeri, nel complesso più pericolosi e rispetto a Locatelli e compagni.

Una prestazione tutt’altro che esaltante, solo in parte giustificabile con la stanchezza per il doppio impegno. Il match con una potenziale diretta concorrente, l’Atalanta, sarà ovviamente un importante test in tal senso, per capire se quello del “Bentegodi” sia stato soltanto un passo falso oppure un preoccupante campanello d’allarme. La classifica, nel frattempo, continua a sorridere: la Signora non è più a punteggio pieno, è vero, ma è comunque seconda da sola, a -2 dal Napoli capolista. La Dea invece sembra crescere partita dopo partita: escludendo la batosta all’esordio in Champions League con i campioni d’Europa del PSG (4-0), i nerazzurri hanno stravinto le ultime due gare di campionato, realizzando 7 gol complessivi tra Lecce (4-1) e Torino (0-3). Insomma, Ivan Juric dopo la falsa partenza – due pareggi deludenti con Pisa e Parma – dà l’impressione di aver trovato la quadra: contro i granata sono stati decisivi due nuovi acquisti, l’ex Southampton Sulemana e l’attaccante montenegrino Krstovic, autore di una doppietta.

Juventus-Atalanta: le ultime notizie sulle formazioni

Nella Juventus Bremer dovrebbe tornare al centro della difesa, tra Gatti e Kelly. Kalulu, di conseguenza, verrà nuovamente spostato sulla fascia destra. Tanti ballottaggi dalla metà campo in su: in attacco David è in vantaggio su Vlahovic: dietro al canadese agiranno Conceiçao e Yildiz. Solo panchina per Zhegrova e Openda.

Juric domenica scorsa ha perso Zalewski e Hien: sempre più affollata dunque l’infermeria in casa Atalanta. Non saranno del match, infatti, anche Scamacca, Kolasinac, Ederson e Scalvini. De Ketelaere invece è recuperato ma partirà dalla panchina. Dal 1′ chance per Sulemana dopo la buona prestazione con il Torino, mentre in attacco si rivede Lookman: il nigeriano, reintegrato dopo la mancata cessione in estate, dovrebbe affiancare Krstovic.

Come vedere Juventus-Atalanta in diretta tv e in streaming

La sfida tra Juventus e Atalanta, in programma sabato alle 18:00 all’Allianz Stadium di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Juventus è quotata a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.80 su Goldbet Goldbete Lottomatica e a 1.77 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La Juventus deve dimostrare che la deludente prestazione di Verona è stata solamente un episodio isolato ma dovrà fare attenzione ad un’Atalanta in crescita, desiderosa di testare i recenti progressi contro un avversario del calibro dei bianconeri. La squadra di Tudor è favorita secondo i bookmaker – quote forse troppo sbilanciate nei confronti della Signora – anche se è davvero improbabile che riesca a tenere la porta inviolata. Juve che non batte la Dea in campionato da oltre due anni: allo Stadium non accade addirittura dal 2018.

Le probabili formazioni di Juventus-Atalanta

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Musah, Pasalic, Zappacosta; Sulemana; Lookman, Krstovic.

L'Atalanta riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1