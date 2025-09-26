Pronostico Girona-Espanyol: difesa colabrodo e colpaccio esterno

Girona-Espanyol è una gara della settima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico

Sedici gol subiti in sei giornate giocate sono un’enormità. Ma non spiegano del tutti i problemi del Girona, ultimo in classifica in Liga, che non segna nemmeno. Difficile continuare in questo modo, servirebbe una bella botta di fiducia. Ma contro l’Espanyol, squadra in forma e che occupa posizioni nobili di classifica, il compito è difficile. Molto complicato.

Solamente contro una big – il Real Madrid – i catalani hanno perso in questa stagione. E se la sconfitta al Berbabeu, si pensava, avesse potuto lasciare qualche scoria, il pareggio contro il Valencia, di carattere, ha dimostrato che non è così. Forte di un attacco in palla – il quarto del campionato – e forte di un quarto posto che al momento (ma non sarà così alla fine, ovvio) vorrebbe dire Champions League il prossimo anno, la truppa ospite vuole continuare a divertirsi. E a stupire.

C’è quindi la netta sensazione, in tutto questo, che un’affermazione esterna possa arrivare senza chissà quali particolari problemi. Il motivo è assai semplice: dentro al Girona, in questo momento, ci sono davvero troppi problemi da risolvere e serve del tempo per venirne a capo. E in quella falle, l’Espanyol, potrebbe inserirsi e portarsi a casa l’intera posta in palio.

Come vedere Girona-Espanyol in diretta tv e streaming

La sfida Girona-Espanyol, gara valida per la settima giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Colpaccio esterno dell’Espanyol, che sfrutterà i buchi difensivi del Girona per infilarsi e portarsi a casa l’intero malloppo. Gara pure da almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Girona-Espanyol

GIRONA (3-5-2): Gazzaniga; Reis, Blind, Moreno; Rincon, Martin, Witsel, Ounahi, Gil; Asprilla, Vanat.

ESPANYOL (4-2-3-1): Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Lozano, Exposito; Dolan, Milla, Puado; Fernandez Jaen.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2