Pronostico Catanzaro-Juve Stabia: la X finisce in soffitta

Catanzaro-Juve Stabia è una partita valida per la quinta giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Quattro pareggi di fila per il Catanzaro, ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. I calabresi, contro una Juve Stabia che arriva dalla bella affermazione contro lo Spezia in trasferta, dovranno sudare le proverbiali sette camicie per riuscire nel proprio intento.

Ma la svolta sembra essere davvero dietro l’angolo per una formazione che ha come obiettivo minimo quello di prendersi i playoff. Iemmello e compagni – che lo scorso anno sono andati vicini alla promozione in A – spinti dal un Ceravolo che soprattutto nel pareggio contro la Reggiana ha apprezzato lo spirito della squadra, potrebbero trovare serenamente la prima affermazione del loro campionato.

Sì, come detto non è scontata anche perché, solamente una volta in stagione, i giallorossi non hanno subito gol. E quindi la Juve Stabia, che davanti sta bene, almeno una rete dovrebbe trovarla. Quindi entramba a segno, è una cosa certa.

Come vedere Catanzaro-Juve Stabia in diretta tv e in streaming

Catanzaro-Juve Stabia, in programma venerdì alle 20:30, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video.

La vittoria del Catanzaro è quotata 2.65 su Goldbet e Lottomatica e a 2.65 su Snai. Il segno GOL è 1.80 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Quindi, come detto prima: sfida da almeno un gol per squadra e sfida che il Catanzaro dovrebbe riuscire a portare a casa. Ma la quota del GOL è golosissima, e per la certezza assoluta vi diciamo di andare su quella. Se amate il rischio, anche l’1 ci sta dopo 4 pareggi di fila dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Catanzaro-Juve Stabia

CATANZARO (4-4-2): Pigliacelli; Favasuli, Bettella, Antonini, Verrengia; D’Alessandro, Pontisso, Rispoli, Cisse; Iemmello, Pittarello.

JUVE STABIA (3-5-2): Confente; Ruggero, Varnier, Stabile; Carissoni, Leone, Pierobon, Mosti, Cacciamani; Piscopo, Candellone.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1