Pronostico Cagliari-Inter: sempre imbattuti negli ultimi 11 precedenti

Cagliari-Inter è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Le vittorie con Ajax e Sassuolo, tra Champions League e campionato, hanno riportato il sereno in casa Inter. In realtà il livello di tensione non si è ancora abbassato del tutto ma i nerazzurri sono stati in grado di reagire dopo le sconfitte consecutive con Udinese e Juventus, che al momento non consentono agli uomini di Cristian Chivu di tenere il passo delle altre big in Serie A: Lautaro Martinez e compagni, infatti, sono già a -6 dalla vetta della classifica, occupata dal Napoli, a -4 dalla Juve e a -3 da Milan e Roma.

Un ritardo importante, insomma, nei confronti delle dirette concorrenti per lo scudetto e che impone all’Inter un ruolino perfetto nelle prossime due gare contro Cagliari e Cremonese (in mezzo c’è pure la sfida di Champions League con lo Slavia Praga), sulla carta entrambe alla portata dei vicecampioni d’Europa. Cela tante insidie però la trasferta in Sardegna contro una squadra che ha iniziato benissimo la stagione, al di là di ogni aspettativa. Il Cagliari, momentaneamente settimo, ha vinto le ultime due – scontri diretti con Parma e Lecce – ed in settimana ha pure superato senza problemi il turno di Coppa Italia, travolgendo il Frosinone 4-1 all’Unipol Domus. I rossoblù non avevano demeritato neppure contro avversari più forti: all’esordio avrebbero meritato la vittoria con la Fiorentina (1-1) e contro il Napoli campione d’Italia, al “Maradona”, sono capitolati solamente in pieno recupero (1-0) dopo aver messo paura agli azzurri.

Cagliari-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

Dopo il turnover in Coppa Italia, Pisacane è pronto a schierare un undici simile a quello che è scesa in campo a Lecce. Davanti Belotti, reduce dalla doppietta in Salento, supportato da Gaetano e dall’ex nerazzurro Sebastiano Esposito. Sulla corsia destra confermato Palestra: il classe 2005 ha già fatto vedere grandi cose e sarà uno dei più attenzionati. Niente da fare per Zappa, fermo in infermeria insieme a Luvumbo e Radunovic.

Dall’altro lato, Chivu cercherà di ruotare qualcuno in vista dello Slavia Praga. In porta riecco Sommer, mentre a centrocampo Sucic dovrebbe essere confermato (in Champions giocherà Mkhitaryan). Pronto al rientro anche Lautaro Martinez, che ricomporrà la coppia con Thuram. Ballottaggio Barella-Frattesi.

Come vedere Cagliari-Inter in diretta tv e in streaming

La sfida tra Cagliari e Inter è in programma sabato alle 20:45 all’Unipol Domus di Cagliari e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Cagliari-Inter anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Trasferta complicata per un’Inter che non può più prendersi pause in campionato: il Cagliari di Fabio Pisacane è una squadra quadrata, organizzata, che non disdegna di giocare a calcio e che ha messo in difficoltà anche avversari come il Napoli. I sardi, tuttavia, non battono l’Inter dal 2019 e qualcosa vorrà pur dire: nerazzurri favoriti in una gara in cui andranno verosimilmente a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Cagliari-Inter

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho; Gaetano, S. Esposito; Belotti.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2