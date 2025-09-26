Pronostici Serie B 27 settembre, due allenatori già in bilico: chi perde rischia

Serie B, scorpacciata di partite in cadetteria prima del turno infrasettimanale: Bari e Sampdoria, in crisi nera, si sfidano al San Nicola.

Sabato ricco in Serie B. Sono eccezionalmente sette le gare in programma, in quanto si tornerà a giocare dopo pochi giorni nel turno infrasettimanale. Partiamo dalla fine, e cioè dal posticipo delle 19:30: la sfida tra Bari e Sampdoria, sulla carta due squadre blasonate che dovrebbero lottare per la promozione ma attualmente situate nei bassifondi della classifica. I pugliesi sono penultimi (un punto in quattro partite), i blucerchiati invece sono ultimi, addirittura inchiodati a quota zero. Un’altra sconfitta farebbe indubbiamente vacillare la posizione dei due allenatori, Fabio Caserta e Massimo Donati: l’esonero diventerebbe inevitabile.

Un pareggio non sposterebbe più di tanto le cose: ecco perché sia Bari che Sampdoria dovranno sì cercare di non perdere ma allo stesso tempo osare anche un po’. Nonostante finora abbiano segnato entrambe con il contagocce – appena 4 reti in due – ci aspettiamo una gara più movimentata del previsto, da almeno due gol complessivi: le due difese, infatti, non sono mai rimaste inviolate. L’altro match da attenzionare è quello tra Cesena e Palermo: romagnoli e siciliani, al contrario di Bari e Samp, sono rispettivamente terzi e secondi in classifica ma a pari punti con la prima, il Modena. Stesso ruolino (tre vittorie e un pareggio) ma la squadra di Pippo Inzaghi è sostanzialmente un bunker: miglior difesa con appena un gol subito. La sensazione è che i rosanero, reduci dalla gara di Coppa Italia con l’Udinese – il Palermo ha perso 2-1 in Friuli – stavolta faranno più fatica in fase di non possesso contro un avversario che vanta il secondo miglior attacco del torneo (8 gol).

Le previsioni sulle altre partite

Non se la passano bene Venezia e Spezia, due tra le principali candidate alla promozione: né veneti né liguri si sono ancora sbloccati e non è un caso che dopo quattro turni siano confinati nella parte destra della classifica, malgrado l’elevata qualità della rosa. Entrambe in settimana hanno giocato la Coppa Italia: la squadra di Giovanni Stroppa l’ha spuntata ai rigori nel derby con il Verona, mentre le Aquile si sono arrese – sempre ai rigori – al Parma.

Leggera preferenza per il Venezia per quanto visto fino a questo momento ma occhio alla voglia di rivalsa dei bianconeri: un pareggio non è da escludere. Equilibrio previsto anche in Sudtirol-Reggiana, con gli uomini di Fabrizio Castori che dovrebbero comunque riuscire a sfruttare il fattore campo e prendersi almeno un punto. Il Frosinone invece sogna il colpaccio a Mantova: ancora imbattuti, i ciociari dovranno fare attenzione all’aggressività della formazione di Davide Possanzini, mai rinunciatari soprattutto davanti al loro pubblico. L’Avellino va a caccia del terzo successo consecutivo nella sfida tra neopromosse contro la Virtus Entella: il club di Chiavari non è favorito in Irpinia ma non si arrenderà facilmente. Il Monza, infine, ha buone possibilità di centrare la terza vittoria stagionale contro il Padova: in Brianza i biancorossi hanno fatto due su due.

Serie B: possibili vincenti

Venezia o pareggio (in Venezia-Spezia)

Monza (in Monza-Padova)

Sudtirol o pareggio (in Sudtirol-Reggiana)

Le partite da almeno due gol complessivi

Cesena-Palermo

Bari-Sampdoria

Serie B: la partita da almeno un gol per squadra

Mantova-Frosinone

La partita da meno di tre gol complessivi

Avellino-Virtus Entella

Comparazione quote

La vittoria del Monza è quotata a 1.67 su Goldbet Goldbete Lottomatica e a 1.70 su Snai. Il segno “Gol” in Mantova-Frosinone è quotato invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.

