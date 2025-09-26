I pronostici di venerdì 26 settembre: Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 26 settembre, finita la tre giorni di Europa League ripartono Bundesliga, Liga e Ligue 1 con gli anticipi
Finita la tre giorni di Europa League, ripartono i principali campionati con in campo due protagoniste della Champions League, Bayern Monaco in Bundesliga e Marsiglia in Ligue 1. I campioni di Germania in carica non dovrebbero avere problemi contro il Werder Brema: attesa la solita goleada. La squadra allenata da De Zerbi invece dopo avere battuto il PSG vuole continuare a volare, ma in casa dello Strasburgo non sarà una passeggiata.
In Arabia Saudita c’è una partita importante tra Al Ittihad e Al Nassr: la squadra di Cristiano Ronaldo, rinforzata anche dall’arrivo – tra gli altri – di Joao Felix, affronterà l’Al Ittihad di Benzema, unica altra formazione della Saudi Pro League a punteggio pieno dopo le prime tre giornate. I gol non dovrebbero mancare.
I pronostici sulle altre partite
Tra le altre partite da almeno tre gol complessivi in programma oggi occhio a Schalke 04-SpVgg Greuther Fürth di Zweite Liga e Jong Ajax-VVV-Venlo di Eerste Divisie. Almeno un gol per squadra altamente probabili in FC Den Bosch-Jong AZ e TOP Oss-Roda sempre del campionato cadetto olandese.
Pronostici: la scelta del Veggente
• X2 + OVER 1,5 in Strasburgo-Marsiglia, Ligue 1, ore 20:45
Vincenti
- AL AHLI (in Al Hazem-Al Ahli, Saudi Pro League, ore 17:35)
- GALATASARAY (in Alanyaspor-Galatasaray, Super Lig, ore 19:00)
- BENFICA (in Benfica-Gil Vicente, Primeira Liga, ore 21:15)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Schalke 04-SpVgg Greuther Fürth, Zweite Liga, ore 18:30
- Jong Ajax-VVV-Venlo, Eerste Divisie, ore 20:00
- Bayern Monaco-Werder Brema, Bundesliga, ore 20:30
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- FC Den Bosch-Jong AZ, Eerste Divisie, ore 20:00
- Al Ittihad-Al Nassr, Saudi Pro League, ore 20:00
- TOP Oss-Roda, Eerste Divisie, ore 20:00
Comparazione quota totale (gol + over): 8.16 GOLDBET ; 8.21 SNAI; 8.16 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 2 + GOL in Strasburgo-Marsiglia, Ligue 1, ore 20:45