I pronostici del weekend (27-28 settembre): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, quinta giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Archiviata anche la prima giornata della League Phase di Europa League, nel weekend tornano in campo tutti i princiali campionati di calcio. Vittorie in arrivo per Como e Roma in Serie A contro Cremonese e Verona, per il Manchester City contro il Burnley, per il Barcellona contro la Real Sociedad e per il PSG contro l’Auxerre.

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Chelsea-Brighton e Manchester City-Burnley di Premier League, NEC Nijmegen-AZ di Eredivisie, Barcellona-Real Sociedad di Liga e PSG-Auxerre di Ligue 1.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Brentford-Manchester United, Leeds-Bournemouth e Newcastle-Arsenal di Premier League, Excelsior-PSV di Eredivisie e Colonia-Stoccarda di Bundesliga.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

• Chelsea-Brighton, Premier League, sabato 16:00

• Manchester City-Burnley, Premier League, sabato 16:00

• NEC Nijmegen-AZ, Liga, domenica 12:15

• Barcellona-Real Sociedad, Liga, domenica 18:30

• PSG-Auxerre, Ligue 1, sabato 2105

Maggiori informazioni sui bonus

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

• Manchester City (in Manchester City-Burnley, Premier League, sabato 16:00)

• Como (in Como-Cremonese, Serie A, sabato 15:00)

• Barcellona (in Barcellona-Real Sociedad, Liga, domenica 18:30)

• PSG (in PSG-Auxerre, Ligue 1, sabato 21:05)

• Roma (in Roma-Verona, Serie A, domenica 15:00)

Comparazione quota totale (gol + over): 58.82 GOLDBET ; 57.33 SNAI; 58.82 LOTTOMATICA

Partite da almeno un gol per squadra

• Brentford-Manchester United, Premier League, sabato 13:30

• Leeds-Bournemouth, Premier League, sabato 16:00

• Excelsior-PSV, Eredivisie, sabato 20:00

• Colonia-Stoccarda, Bundesliga, domenica 17:30

• Newcastle-Arsenal, Premier League, domenica 17:30