Pronostico Real Oviedo-Barcellona: rivincita attesa 24 anni

Real Oviedo-Barcellona è una gara della sesta giornata della Liga e si gioca giovedì: dove vederla, formazioni, pronostico

Il Barcellona di Flick, di passi falsi, non se ne può permettere. Anche perché un pareggio è già arrivato nel corso di questa stagione e insomma, con il Real Madrid che le ha vinte tutte il rischio di perdere troppo terreno è importante. Facile, comunque, la trasferta sul campo del Real Oviedo, una neo promossa che non può decisamente fare nessuna paura a questa squadra.

Sono 24 anni che queste due formazioni non si incontrano nella Liga. E udite udite, nell’ultimo confronto datato 2001, è stato il Real Oviedo a vincere in trasferta all’ultima giornata. Quante cose sono successe in questo lungo periodo, tantissime. E sono cambiate in maniera decisiva. Ora, anche per via di quel match – alcuni giocatori del Barcellona, comunque, non erano ancora nati – i catalani si vogliono prendere una rivincita. Qualche tifoso ovviamente ricorderà quella partita. E non vuole altri passi falsi.

Rivincita, quindi. Senza discussione. Rivincita con goleada annessa perché l’atteggiamento del Barcellona non è cambiato, giustamente, dopo la vittoria della Liga nella passata stagione. Una squadra che lotta e vince guardando sempre in avanti e non giocando – e in alcuni casi nemmeno difendendo – mai all’indietro. Ma le qualità tecniche dei padroni di casa sono poche. E anche sotto i termini fisici i miss match sono importanti. Quindi il 2 è sicuro.

Come vedere Real Oviedo-Barcellona in diretta tv e streaming

La sfida Real Oviedo-Barcellona, gara valida per la sesta giornata della Liga spagnola, è in programma giovedì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata 1.20 su Goldbet e Lottomatica e 1.21 su Snai. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.85 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Un solo gol in campionato per il Real Oviedo, nell’unica vittoria arrivata contro la Real Sociedad. Per il resto solo sconfitte senza nemmeno esultare per una rete. Sarà così anche giovedì sera. La goleada del Barcellona non è in discussione.

Le probabili formazioni di Real Oviedo-Barcellona

REAL OVIEDO (4-4-2): Escandell; Ahijado, Carmo, Calvo, Alhassane; Hassan, Dendoncker, Reina, Chaira; Brekalo, Rondon.

BARCELLONA (4-2-3-1): Garcia; Fran Garcia, Araujo, Cubarsi, Martin; Casado, Pedri; Raphinha, Olmo, Rashford; Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-3