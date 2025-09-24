Pronostico Osasuna-Elche: non succede da dieci anni

Osasuna-Elche è una gara della sesta giornata della Liga e si gioca giovedì: dove vederla, formazioni, pronostico

Nove punti in cinque partite per l’Elche, sicuramente una delle squadre rivelazioni di questo avvio di Liga spagnola. Ed è anche una delle migliori difese del campionato – quattro gol subiti, meno solo Real e Barcellona – ed è meritato, quindi, il posto in classifica.

Sei punti, invece, per i padroni di casa dell’Osasuna. Che si presentano a questa partita dopo la sconfitta sul campo del Villarreal. Certo, in tutto questo è arrivata una sconfitta contro il Real Madrid – quindi quasi da non considerare – e quindi, l’obiettivo, è l’aggancio nelle zone nobili della classifica del campionato spagnolo. Sì, perché l’Elche, forte delle sue tre vittorie, sarebbe lì in questo momento, dentro la zona Europa.

E poi c’è anche quella cosa che vi abbiamo un poco spoilerato nel titolo che ci dice come l’Osasuna sia una vera e propria bestia nera per l’Elche. Negli ultimi dieci anni, infatti, quelli che giovedì sera saranno gli ospiti, non hanno mai vinto contro la formazione allenata quest’anno dall’italiano Lisci. Che, dal proprio canto, non vuole interrompere ovviamente questa serie aperta. E rimarrà tale.

Come vedere Osasuna-Elche in diretta tv e streaming

Il pronostico

Osasuna vincente, magari con un solo gol di scarto, dentro una sfida che dovrebbe anche regalare meno di tre reti complessive. Una squadra, quella dell’italiano Lisci, pronta all’aggancio in classifica. Con una quota davvero importante e da sfruttare.

Le probabili formazioni di Osasuna-Elche

OSASUNA (4-1-4-1): Herrera; Boyomo, Catena, Cruz; Bretones, Torro, I. Munoz, Moncayola; Garcia, Budimir, V. Munoz.

ELCHE (4-2-3-1): Pena; Nunez, Affengruber, Bigas; Josan, Febas, Mendoza, Valera; Diangana; Mir, Silva.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0