I pronostici di mercoledì 24 settembre: Europa League, Coppa Italia, Liga e League Cup

I pronostici di mercoledì 24 settembre, in campo Europa League, Coppa Italia, League Cup e altre partite del turno infrasettimanale di Liga spagnola
È la settimana dell’Europa League: l’edizione 2025-26 della seconda manifestazione continentale per ordine di importanza è pronta a riaprire i battenti con la League Phase, format che ha debuttato (con un certo successo) lo scorso anno. Tra i match più intriganti oltre a Nizza-Roma c’è Betis-Nottingham Forest, una sfida che vede contrapposte due ambiziose squadre di Liga e Premier League.
Gli andalusi sognano un’altra cavalcata dopo essere tornati a disputare una finale continentale lo scorso anno in Conference League (persa 4-1 con il Chelsea). Tuttavia la squadra di Manuel Pellegrini, al di là del ritorno dell’ex Manchester United Antony, dà l’impressione di aver perso qualcosa rispetto a un anno fa. È messo molto peggio il Forest: la scelta di esonerare il tecnico che ha riportato i Tricky Trees in Europa, Nuno Espirito Santo, non ha sortito gli effetti sperati. Anzi, la situazione appare ancora più tragica.
Da quando in panchina siede Ange Postecoglou i Reds hanno perso 3-0 con l’Arsenal, sono usciti dalla League Cup per mezzo di una squadra di Championship, lo Swansea, e non sono andati al di là di un pareggio a reti bianche con il neopromosso Burnley.
I pronostici sulle altre partite
La Stella Rossa invece ha buone possibilità di centrare un risultato positivo contro il Celtic, notoriamente più in difficoltà quando gioca fuori casa: i gol, a Belgrado, non dovrebbero mancare. Almeno una rete per parte anche nella sfida tra Friburgo e Basilea.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + OVER 1,5 in Real Sociedad-Maiorca, Liga, ore 21:30
Vincenti
- ATLETICO MADRID (in Atletico Madrid-Rayo Vallecano, Liga, ore 21:30)
- FRIBURGO (in Friburgo-Basilea, Europa League, ore 21:00)
- COMO (in Como-Sassuolo, Coppa Italia, ore 21:00)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Midtjylland-Sturm Graz, Europa League, ore 18:45
- AZ-Pec Zwolle, Eredivisie, ore 20:00
- Tottenham-Doncaster, League Cup, ore 20:45
- Newcastle-Bradford, League Cup, ore 20:45
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Stella Rossa-Celtic, Europa League, ore 21:00
- Betis-Nottingham Forest, Europa League, ore 21:00
Comparazione quota totale (gol + over): 10.18 GOLDBET ; 10.02 SNAI; 10.18 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• X in Dinamo Zagabria-Fenerbahce, Europa League, ore 21:00