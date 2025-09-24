I pronostici di mercoledì 24 settembre: Europa League, Coppa Italia, Liga e League Cup

I pronostici di mercoledì 24 settembre, in campo Europa League, Coppa Italia, League Cup e altre partite del turno infrasettimanale di Liga spagnola

È la settimana dell’Europa League: l’edizione 2025-26 della seconda manifestazione continentale per ordine di importanza è pronta a riaprire i battenti con la League Phase, format che ha debuttato (con un certo successo) lo scorso anno. Tra i match più intriganti oltre a Nizza-Roma c’è Betis-Nottingham Forest, una sfida che vede contrapposte due ambiziose squadre di Liga e Premier League.

Gli andalusi sognano un’altra cavalcata dopo essere tornati a disputare una finale continentale lo scorso anno in Conference League (persa 4-1 con il Chelsea). Tuttavia la squadra di Manuel Pellegrini, al di là del ritorno dell’ex Manchester United Antony, dà l’impressione di aver perso qualcosa rispetto a un anno fa. È messo molto peggio il Forest: la scelta di esonerare il tecnico che ha riportato i Tricky Trees in Europa, Nuno Espirito Santo, non ha sortito gli effetti sperati. Anzi, la situazione appare ancora più tragica.

Da quando in panchina siede Ange Postecoglou i Reds hanno perso 3-0 con l’Arsenal, sono usciti dalla League Cup per mezzo di una squadra di Championship, lo Swansea, e non sono andati al di là di un pareggio a reti bianche con il neopromosso Burnley.

I pronostici sulle altre partite

La Stella Rossa invece ha buone possibilità di centrare un risultato positivo contro il Celtic, notoriamente più in difficoltà quando gioca fuori casa: i gol, a Belgrado, non dovrebbero mancare. Almeno una rete per parte anche nella sfida tra Friburgo e Basilea.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Real Sociedad-Maiorca, Liga, ore 21:30

Vincenti

ATLETICO MADRID (in Atletico Madrid-Rayo Vallecano, Liga, ore 21:30)

(in Atletico Madrid-Rayo Vallecano, ore 21:30) FRIBURGO (in Friburgo-Basilea, Europa League, ore 21:00)

(in Friburgo-Basilea, ore 21:00) COMO (in Como-Sassuolo, Coppa Italia, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Midtjylland-Sturm Graz , Europa League, ore 18:45

, Europa League, ore 18:45 AZ-Pec Zwolle , Eredivisie , ore 20:00

, , ore 20:00 Tottenham-Doncaster , League Cup, ore 20:45

, League Cup, ore 20:45 Newcastle-Bradford, League Cup, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Stella Rossa-Celtic , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Betis-Nottingham Forest, Europa League, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 10.18 GOLDBET ; 10.02 SNAI; 10.18 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Dinamo Zagabria-Fenerbahce, Europa League, ore 21:00