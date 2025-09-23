Pronostico Real Sociedad-Maiorca: arriva la prima vittoria stagionale

Real Sociedad-Maiorca è una gara della sesta giornata della Liga e si gioca mercoledì: dove vederla, formazioni, pronostico

Cinque giornate senza vittorie. E con tre sconfitte di fila. La Real Sociedad è partita male in questa stagione. Anzi malissimo. Nessuno si aspettava che questa formazione, che di solito è lì, a lottare per le posizioni che contano, si trovasse così inguaiata in questo momento. Ma c’è sempre il tempo di recuperare.

A partire da questo match in programma mercoledì sera contro il Maiorca. Sì, Muriqi e compagni arrivano a questo match forti dopo aver fermato l’Atletico Madrid grazie alla solita rete del Pirata, però in trasferta il cammino non è dei migliori. Anzi: due sconfitte e un pareggio. Sì, lontano dalle mura amiche questa formazione si trasforma in negativo. E allora ecco che per la Real Sociedad dovrebbe iniziare un altro campionato, una rincorsa per l’Europa o, anche, per delle posizioni sicuramente meno negative di quelle che vengono occupate adesso.

La rosa è quella che è, con delle importanti individualità e con degli uomini che possono fare la differenza. In poche parole è arrivato il momento del riscatto e della prima vittoria stagionale.

Come vedere Real Sociedad-Maiorca in diretta tv e streaming

La sfida Real Sociedad-Maiorca, gara valida per la sesta giornata della Liga spagnola, è in programma mercoledì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria della Real Sociedad è quotata 1.80 su Goldbet e Lottomatica e 1.75 su Snai. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.77 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Prima affermazione per la Real Sociedad. Ci spingiamo a dire, inoltre, che sarà anche la prima gara senza subire gol per i baschi. Festa completa, in poche parole.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Maiorca

REAL SOCIEDAD (4-1-4-1): Remiro; Arambarru, Caleta-Car, Zubeldia, Gomez; Marin; Goti Lopez, Gorrotxategi, Barrenetzea, Oyazarbal; Mendez.

MAIORCA (4-2-3-1): Roman; Bauza, Valjent, Raillo, Mojica; Samu Costa, Morlanes; Joseph, Torre, Darder; Muriqi.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0