Pronostico Getafe-Alaves: è successo una sola volta negli ultimi 9 anni

Getafe-Alaves è una gara della sesta giornata della Liga e si gioca mercoledì: dove vederla, formazioni, pronostico

Due squadre che vengono da una sconfitta. Il Getafe da quella contro il Barcellona, l’Alaves in casa contro il Siviglia. C’è subito la possibilità di rimediare. E c’è una squadra favorita. Per la legge dei grandi numeri e per quello che è stato sempre l’andazzo tra queste due formazioni.

Negli ultimi nove anni è successo una sola volta che il fattore campo non fosse decisivo. Ed è stata proprio nel 2025, a febbraio, nell’ultimo scontro diretto tra queste due formazioni. Il Getafe è riuscito a imporsi in trasferta contro l’Alaves. Per il resto, passando fino al 2017, è sempre stata la formazione che giocava in casa – o al massimo è venuto fuori un pareggio – a vincere. O a portare a casa dei punti. Non solo la legge dei grandi numeri – si tornerà quindi all’antico – ma anche la classifica ci dice che i padroni di casa, che hanno due punti sopra gli ospiti, partono leggermente favoriti. Anche se l’Alaves in questa stagione ha già conquistato una vittoria esterna sul campo del Bilbao, non un campo semplice. Ma è stato un lampo, non una cosa che succederà ancora.

Come vedere Getafe-Alaves in diretta tv e streaming

La sfida Getafe-Alaves, gara valida per la sesta giornata della Liga spagnola, è in programma mercoledì alle 19:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Getafe è quotata 2.30 su Goldbet e Lottomatica e 2.25 su Snai. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.50 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

In una gara che mette in palio dei punti pesantissimi, e che vale davvero tanto, sarà la tattica a fare la differenza. La partita potrebbe essere decisa da un episodio che potrebbe girare ovviamente verso il Getafe. Tre punti di platino, insomma.

Le probabili formazioni di Getafe-Alaves

GETAFE (5-3-2): Soria; Femenia, Abqar, Duarte, Dakonam, Rico; Martin, Milla, Arambarri; Liso, Mayoral.

ALAVES (4-3-3): Sivera; Otto, Tenaglia, Garces, Diarra; Guridi, Blanco, Suarez; Vicente, Boye, Alena.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0