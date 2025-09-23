Pronostico Atletico Madrid-Rayo Vallecano: un solo risultato per Simeone

Atletico Madrid-Rayo Vallecano è una gara della sesta giornata della Liga e si gioca mercoledì: dove vederla, formazioni, pronostico

Sei punti in cinque partite per una squadra come l’Atletico Madrid, costruita per dare fastidio e forse qualcosa in più a Real e Barcellona, sono troppo pochi. Simeone è partito male, vincendo una sola volta in questa stagione, e non sta riuscendo a trovare le soluzioni adatte. Sì, senza dubbio c’è anche un poco di sfortuna, e questa prima o poi dovrà girare. Ma quando serve qualcosa in più, nessuno dentro questa rosa sta riuscendo a garantirla.

Evidente che qualcosa si sia inceppato. Soprattutto dietro: ricordiamo tutti una squadra che concedeva poco, e invece solamente in un’occasione in questa annata iniziata malissimo i madrileni non hanno concesso gol, guarda il caso nell’unica partita che hanno portato a casa, contro il Villarreal. Un punto in meno è riuscito a fare il Rayo Vallecano, che ha vinto solamente alla prima giornata sul campo del Girona e, nelle altre due trasferte fino al momento disputate, ha perso due volte senza nemmeno riuscire a segnare. Potrebbe succedere nuovamente in questo modo nella serata di mercoledì. Di certo a quanto abbiamo capito è l’unico modo che ha l’Atletico per vincere. E siccome Simeone non può sbagliare – forse rischia anche il posto – allora una vittoria dei padroni di casa ci pare la cosa più logica che può venire fuori.

Come vedere Atletico Madrid-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming

La sfida Atletico Madrid-Rayo Vallecano, gara valida per la sesta giornata della Liga spagnola, è in programma mercoledì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria dell’Atletico Madrid è quotata 1.50 su Goldbet e Lottomatica e 1.50 su Snai. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.80 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Si deve per forza avere fiducia dell’Atletico Madrid. Si deve per forza regalare un’altra occasione alla squadra di Simeone dentro un match che dovrebbe vedere appunto solamente i padroni di casa riuscire ad andare a segno.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Rayo Vallecano

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Barrios, Gonzalez; Griezmann, Alvarez.

RAYO VALLECANO (4-4-2): Batalla; Ratiu, Lejeune, Vertouwd, Chavarria; Palazon, Lopez, Ciss, Garcia; de Frutos, Diaz.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0