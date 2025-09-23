Pronostici League Cup 23 settembre: il Chelsea contro un club di League One

League Cup, al via il terzo turno della coppa nazionale inglese: entrano in scena anche le squadre di Premier League impegnate in Europa.

Nel terzo turno di League Cup entrano in scena anche le squadre di Premier League che sono impegnate nelle coppa europee. Il Chelsea di Enzo Maresca, ad esempio, sarà ospite del Lincoln City, club che milita nella terza divisione del sistema calcistico inglese, la League One. L’allenatore italiano ne approfitterà per concedere minuti a chi finora ha giocato poco, anche se la lista degli indisponibili è abbastanza lunga e non potrà esagerare con le rotazioni: tra gli assenti il portiere titolare Sanchez, la cui espulsione è stata sostanzialmente decisiva nella sfida – persa 2-1 – con il Manchester United di sabato scorso ad Old Trafford.

Per i Blues è stata la seconda sconfitta di fila dopo quella rimediata a Monaco di Baviera in Champions League: troppo incostante la squadra di Maresca, già parecchio attardata rispetto alle dirette concorrenti. La trasferta di Lincoln non dovrebbe celare chissà quali insidie, sebbene i Red Imps stiano facendo benissimo nel loro campionato ed abbiano incassato solo una sconfitta da quando è ricominciata la stagione: non sarebbe una sorpresa se riuscissero a trovare la via del gol in una gara da almeno tre reti complessive.

Parlando di possibili risultati eclatanti, abbastanza frequenti nei primi turni di questa competizione, occhio alla sfida tra Burnley e Cardiff: sì, tra le due squadre ci sono due categorie di differenza ma l’attenzione dei Clarets al momento è rivolta principalmente alla Premier League, dove hanno totalizzato 4 punti in 5 giornate. Un risultato positivo dei gallesi, peraltro in gran forma, a Turf Moor non è da escludere.

Le previsioni sulle altre partite

Il Fulham cercherà di allungare la striscia vincente: in campionato i Cottagers sembrano aver ingranato grazie ai due successi con Leeds e Brentford. Vittoria alla portara con il Cambridge, squadra che milita in League Two.

Si profila equilibrato, invece, lo scontro tra due club di League One, Wigan e Wycombe. Gli ultimi tre incontri hanno riservato pochissimi gol (2) complessivi, con il Wycombe che è sempre riuscito ad evitare la sconfitta (due vittorie e un pareggio). Con il nuovo allenatore Michael Duff i Blues sembrano aver voltato definitivamente pagina e potrebbero avere qualche motivazione in più rispetto al Wigan. Per chi va a caccia di gol, non dovrebbero deludere le sfide tra Barnsley e Brighton e tra Wolverhampton ed Everton: Wolves e Toffees si ritrovano di fronte a distanza di poco più di venti giorni dal pirotecnico 3-2 in Premier League, con il club di Liverpool che riuscì a violare il Molineux in maniera rocambolesca.

League Cup: possibili vincenti

Cardiff o pareggio (in Burnley-Cardiff)

Fulham (in Fulham-Cambridge)

Wycombe o pareggio (in Wigan-Wycombe)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Barnsley-Brighton

Lincoln City-Chelsea

League Cup: la partita da almeno un gol per squadra

Wolverhampton-Everton

Comparazione quote

Il segno “Gol” in Wolverhampton-Everton è quotato a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai. Il segno “Over 2.5” in Barnsley-Brighton è quotato invece a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

