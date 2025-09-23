I pronostici di martedì 23 settembre: Coppa Italia, Liga e League Cup

I pronostici di martedì 23 settembre, in campo Coppa Italia, League Cup e al via un turno infrasettimanale della Liga spagnola

La Liga non si ferma un attimo, oggi inizia un turno infrasettimanale con in campo anche il Real Madrid a quota sei vittorie di fila tra campionato e Champions League. La squadra di Xabi Alonso sta crescendo alla grande e in questo momento non ha nessuna voglia di fermarsi.

La gara contro il Levante però – che arriva a questo match forte della vittoria sul campo del Girona – nasconde delle insidie. I padroni di casa, infatti, hanno messo alle spalle il momento negativo con un pareggio contro il Betis, che non è male, e un’affermazione appunto nel match di sabato scorso. Una vittoria netta e pure in questo caso possiamo tranquillamente parlare di una squadra in forte crescita.

Si gioca anche in Coppa Italia dove il Milan, in netta crescita dopo l’esordio choc con la Cremonese, punta a superare il turno battendo il Lecce, che deve già pensare al campionato dove ha iniziato malissimo.

I pronostici sulle altre partite

Nel terzo turno di League Cup entrano in scena anche le squadre di Premier League che sono impegnate nelle coppa europee. Il Chelsea di Enzo Maresca, ad esempio, sarà ospite del Lincoln City, club che milita nella terza divisione del sistema calcistico inglese, la League One. L’allenatore italiano ne approfitterà per concedere minuti a chi finora ha giocato poco, anche se la lista degli indisponibili è abbastanza lunga e non potrà esagerare con le rotazioni.

Il Fulham cercherà di allungare la striscia vincente: in campionato i Cottagers sembrano aver ingranato grazie ai due successi con Leeds e Brentford. Vittoria alla portara con il Cambridge, squadra che milita in League Two.

Pronostici: la scelta del Veggente

• GOL in Wolverhampton-Everton, League Cup, ore 20:45

Vincenti

ATHLETIC BILBAO (in Athletic Bilbao-Girona, Liga, ore 19:00)

(in Athletic Bilbao-Girona, ore 19:00) FULHAM (in Fulham-Cambridge, League Cup, ore 20:45)

(in Fulham-Cambridge, ore 20:45) MILAN (in Milan-Lecce, Coppa Italia, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Barnsley-Brighton , League Cup, ore 20:45

, League Cup, ore 20:45 Liverpool-Southampton , League Cup, ore 21:00

, League Cup, ore 21:00 Benfica-Rio Ave , Primeira Liga, ore 21:15

, Primeira Liga, ore 21:15 Levante-Real Madrid, Liga, ore 21:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Udinese-Palermo , Coppa Italia, ore 18:30

, Coppa Italia, ore 18:30 Siviglia-Villarreal, Liga, ore 21:30

Comparazione quota totale (gol + over): 12.69 GOLDBET ; 13.11 SNAI; 12.69 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Lincoln City-Chelsea, League Cup, ore 20:45