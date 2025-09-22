Pronostico Siviglia-Villarreal: anche quest’anno il finale è scritto

Siviglia-Villarreal è una gara della sesta giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Lo scorso anno, sia all’andata che al ritorno, il Villarreal si è preso tre punti contro il Siviglia. Ora, è evidente che ci sia un dislivello tra queste due formazioni a favore dei gialli ospiti, ma è altrettanto evidente che gli andalusi in questo momento, forti di tre risultati utili di fila, vivano un momento importante della loro stagione.

E ha trovato in Sanchez un attaccante di riferimento: l’ex Inter nell’ultima gara di campionato è stato decisivo con una rete che ha permesso alla sua squadra di prendersi la vittoria. E avrebbe anche voglia di ripetersi nel corso di questo match. Il Villarreal, dal proprio canto, è anche partito bene, forte di una convinzione nei propri mezzi che non manca dopo la splendida annata dello scorso anno. Però viene da una serie di due risultati utili, interrotta comunque dalla vittoria sofferta contro l’Osasuna.

Come vedere Siviglia-Villarreal in diretta tv e streaming

La sfida Siviglia-Villarreal, gara valida per la sesta giornata della Liga spagnola, è in programma martedì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio in questa partita è quotato 3.45 su Goldbet e Lottomatica e 3.40 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.63 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Gara da almeno un gol per squadra così come successo lo scorso anno. E andando ad analizzare, come spiegato prima, il momento delle due formazioni, è evidente che un pareggio potrebbe davvero accontentare tutti.

Le probabili formazioni di Siviglia-Villarreal

SIVIGLIA (4-2-3-1): Nyland; Sanchez, Castrin, Salas, Carmona; Gudelj, Agoume; Alexis Sanchez, Vargas, Ejuke; Romero.

VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Foyth, Marin, Cardona; Buchanan, Comesana, Gueye, Moleiro; Pepe, Mikautadze.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1