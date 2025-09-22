Pronostico Levante-Real Madrid: Xabi Alonso non conosce ostacoli

Levante-Real Madrid è una gara della sesta giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Sei vittorie di fila tra campionato e Champions League. Real Madrid a punteggio pieno nella Liga e, per la seconda volta in stagione – nel weekend contro l’Espanyol – partita portata a casa senza subire gol. Inutile dirlo, ci sono i numeri che parlano: la squadra di Xabi Alonso sta crescendo alla grande e in questo momento non ha nessuna voglia di fermarsi.

La gara contro il Levante però – che arriva a questo match forte della vittoria sul campo del Girona – nasconde delle insidie. I padroni di casa, infatti, hanno messo alle spalle il momento negativo con un pareggio contro il Betis, che non è male, e un’affermazione appunto nel match di sabato scorso. Una vittoria netta e pure in questo caso possiamo tranquillamente parlare di una squadra in forte crescita. Certo, pensare che il Real si possa fermare adesso, quando le cose vanno davvero bene, è impensabile.

Soprattutto per un motivo: nel momento in cui i Blancos capiscono che è difficile bucare le porte avversarie passando dal gioco, ci provano da fuori. Militao e Mbappé nella gara contro l’Espanyol hanno segnato così, provando la botta dalla distanza che ha permesso di trovare le due reti decisive. Un fattore. Soprattutto se questo fondamentale viene provato da giocatori che qualitativamente fanno la differenza. Insomma, in poche parole, non ci sono armi in questo momento per fermare i madrileni. Che si prenderanno ovviamente un’altra vittoria.

Come vedere Levante-Real Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Levante-Real Madrid, gara valida per la sesta giornata della Liga spagnola, è in programma martedì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Real Madrid è quotata 1.33 su Goldbet e Lottomatica e 1.35 su Snai. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 2.00 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Continua la striscia di risultati utili per il Real Madrid, che non conosce sosta in questo momento. La squadra di Xabi Alonso anche contro il Levante in trasferta conquisterà i tre punti. Piace, oltre l’affermazione esterna, anche la possibilità di una sola squadra a segno. La quota è altissima e potrebbe essere decisamente da sfruttare.

Le probabili formazioni di Levante-Real Madrid

LEVANTE (5-4-1): Cunat; Toljan, Dela, Elgezabal, Cabello, Sanchez; Alvarez, Martinez, Reu, Brugue; Romero.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Carbajal, Huijsen, Militao, Carreras; Tchouameni, Valverde; Mastantuono, Guler, Vinicius; Mbappé.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2