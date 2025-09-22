Pronostico Espanyol-Valencia: succederà per la settima volta di fila

Espanyol-Valencia è una gara della sesta giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Un bottino di dieci punti in cinque partite è ottimo per l’Espanyol, anche al di sopra di quelle che potevano essere le aspettative all’inizio della stagione. La sconfitta contro il Real Madrid del passato fine settimana è sicuramente da inserire in quelle che ci possono stare, visto il valore clamorosamente diverso tra queste due squadre.

Eppure, in generale, al Bernabeu è arrivata una buona prestazione. Una di quelle che fanno anche ben sperare per il futuro. Il Valencia, invece, di punti fino al momento ne ha fatti sette ma nel fine settimana ha messo sotto l’Athletic Bilbao, non una squadra qualunque. Una grande prova di determinazione ma soprattutto di una squadra matura. E pure in questo caso i presupposti per disputare una stagione meno complicata di quella degli ultimi anni ci sono tutti.

Ma cosa succederà per la settima volta di fila? Beh, entrambe le squadre troveranno la via della rete. Così è successo ovviamente, negli ultimi sei incroci, così succederà anche nella serata di martedì. E poi il finale sembra incanalato verso un solo risultato. Nel pronostico sotto vi diciamo quale.

Come vedere Espanyol-Valencia in diretta tv e streaming

La sfida Espanyol-Valencia, gara valida per la sesta giornata della Liga spagnola, è in programma martedì alle 19:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Il segno GOL dato intorno a 1,90 tra tutti i bookmaker è sicuramente molto interessante. Come spiegato prima quando si incontrano queste due formazioni quasi sempre succede in questo modo. E poi, visto il momento in generale, occhio alla possibilità per il Valencia di andare a prendersi un punto importante su un campo difficile. Si, la X ci piace anche.

Le probabili formazioni di Espanyol-Valencia

ESPANYOL (4-2-3-1): Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Lozano, Exposito; Dolan, Gonzalez, Puado; Jaen.

VALENCIA (4-4-2): Agirrezzabala; Foulquier, Tarrega, Copete, Gaya; Rioja, Guerra, Santamaria, Lopez; Raba, Dajnuma.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1