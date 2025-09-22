Pronostico Athletic Bilbao-Girona: è l’ora del riscatto

Athletic Bilbao-Girona è una gara della sesta giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Dire che la stagione dell’Athletic Bilbao sia inizia male è dire poco. La formazione basca ha collezionato tre sconfitte di fila – quattro se aggiungiamo anche la Champions League. Ed è evidente che l’assenza di Nico Williams sia pesata tantissimo. Un giocatore determinante.

Diciamo lo stesso anche del Girona: che ne ha presi quattro dal Levante nello scorso fine settimana e che sta dimostrando di avere seri problemi. Una squadra che due anni dopo aver conquistato la Champions si ritrova a dover lottare per la salvezza. Si sapeva che quello era stato un exploit clamoroso, ma nessuno si aspettava un calo così netto. Insomma, parliamo di due formazioni pericolanti che rischiano grosso. Ma per una delle due è arrivata l’ora del riscatto.

Una vittoria, in questo turno in mezzo alla settimana della Liga, se la prenderà senza dubbio il Bilbao. Che banchetterà sulla macerie di un Girona anche in grossa difficoltà sotto l’aspetto numerico – con molti uomini fuori – e che non ha la forza in questo momento di poter pensare o cercare una vittoria. In poche parole, la partita è segnata.

Come vedere Athletic Bilbao-Girona in diretta tv e streaming

La sfida Athletic Bilbao-Girona, gara valida per la sesta giornata della Liga spagnola, è in programma martedì alle 19:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Athletic Bilbao è quotata 1.40 su Goldbet e Lottomatica e 1.40 su Snai. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.72 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Dopo quattro sconfitte di fila arriverà una bella vittoria per l’Athletic Bilbao. La truppa di Valverde rimetterà le cose a posto. Sfida decisa in partenza, il Girona in questo momento non fa paura a nessuno.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Girona

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Areso, Laporte, Paredes, Berchiche; Jauregizar, Vesga; Berenguer, Sancet, Navarro; Williams.

GIRONA (4-5-1): Gazzaniga; Martinez, Frances, Blind, Moreno; Asprilla, Martin, Solis, Ounahi, Roca; Vanat.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2