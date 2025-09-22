I pronostici di lunedì 22 settembre: Serie A e altri campionati

I pronostici di lunedì 22 settembre, c’è l’ultima partita della quarta giornata di Serie A e altri campionati in giro per il mondo

Dimenticare la serataccia di Manchester e rimanere a punteggio pieno in campionato. Sono questi gli obiettivi del Napoli nel posticipo con il Pisa neopromosso che chiude la quarta giornata di Serie A. I campioni d’Italia sono partiti a razzo, dimostrando di essere la squadra da battere: 9 punti nei primi tre turni e vetta della classifica condivisa con la Juve; 3 vittorie contro Sassuolo, Cagliari e Fiorentina, incassando a malapena un gol.

Conte cercherà di voltare subito pagina al “Maradona” contro il Pisa: i toscani, tornati in A dopo oltre trent’anni, stanno facendo fatica ad adattarsi alla nuova categoria. Un punto in tre gare per i nerazzurri, reduci da due sconfitte casalinghe con Roma e Udinese. Il problema principale della squadra di Alberto Gilardino è un attacco che, nonostante le numerose occasioni create, ha fatto il solletico alle difese avversarie: un gol in 270 minuti.

Nei top 5 campionati europei il Napoli è attualmente la squadra che può vantare la striscia positiva più lunga. I partenopei non perdono da 15 partite (10 vittorie e 5 pareggi) ed in casa hanno ottenuti sei successi nelle ultime sette.

I pronostici sulle altre partite

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Örgryte-Umeå, Jong Ajax-ADO Den Haag e FC Dordrecht-Jong AZ. Tra le partite da almeno un gol per squadra riflettori puntati su Al Wahda-Al Ittihad, Jong PSV-Roda ed Espanyol-Maiorca.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 2-4 CASA in Napoli-Pisa, Serie A, ore 20:45

Vincenti

GALATASARAY (in Galatasaray-Konyaspor, Super Lig, ore 19:00)

(in Galatasaray-Konyaspor, ore 19:00) NAPOLI (in Napoli-Pisa, Serie A, ore 20:45)

(in Napoli-Pisa, ore 20:45) SPORTING CP (in Sporting CP-Moreirense, Primeira Liga, ore 21:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Galatasaray-Konyaspor , Super Lig, ore 19:00

, Super Lig, ore 19:00 Jong AZ-De Graafschap , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Jong PSV-Den Bosch, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Jong Utrecht-Cambuur , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Randers FC-Nordsjælland, Superligaen, ore 19:00

Comparazione quota totale (gol + over): 7.20 GOLDBET ; 7.11 SNAI; 7.20 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Galatasaray-Konyaspor, Super Lig, ore 19:00