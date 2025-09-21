Pronostico Maiorca-Atletico Madrid: non finisce come le ultime volte

Maiorca-Atletico Madrid è una gara della quinta giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Brucia ancora in casa Atletico Madrid la sconfitta contro il Liverpool in Champions League. Una sconfitta arrivata nel recupero per Simeone, l’ennesima, che poi si è fatto espellere per aver risposto a degli insulti arrivati dalla tribuna. Finita nel peggiore dei modi, insomma.

Nello scorso weekend, per i Colchoneros, era arrivata la prima vittoria in campionato di questa stagione, alla quarta giornata sì. Un avvio tutt’altro che da ricordare per i madrileni che, però, quando inseriscono la marcia giusta hanno le qualità giuste per poter dire la loro. Anche in Inghilterra è andata bene – tranne il finale, ovvio – perché sotto di due gol la truppa di Simeone era riuscita a pareggiare dimostrando senza dubbio di essere viva.

Malissimo invece l’inizio di questo campionato per il Maiorca: certo, Muriqi e compagni in 4 partite hanno già incontrato Real e Barcellona. E adesso si chiuderà il ciclo di fuoco con l’Atletico. Dal turno infrasettimanale della prossima settimana inizierà il vero campionato di questa squadra, che si appresta a prendersi un’altra sconfitta.

Come vedere Maiorca-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Maiorca-Atletico Madrid, gara valida per la quinta giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria dell’Atletico Madrid è quotata 1.75 su Goldbet e Lottomatica e 1.75 su Snai. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.77 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Gli ultimi 4 confronti tra queste due formazioni si sono chiusi con solamente una squadra a segno. Non crediamo possa succedere anche stavolta, visti i problemi difensivi dell’Atletico. Quindi, in una gara da almeno tre reti complessive, arriverà una vittoria esterna. La seconda di fila per Simeone.

Le probabili formazioni di Maiorca-Atletico Madrid

MAIORCA (4-2-3-1): Roman; Morey Bauza, Valjent, Raillo, Mojica; Samu Costa, Morlanes; Joseph, Darder, Torre; Muriqi.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Barrios, Koke, Gonzalez; Sorloth, Griezmann.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2