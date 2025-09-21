Pronostico Inter-Sassuolo: Chivu pronto a sfatare il tabù

Inter-Sassuolo è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La Champions League ha lenito le ferite dell’Inter, che i nerazzurri si erano procurati nelle sfide con Udinese e Juventus in campionato, incassando due brutte sconfitte di fila. Ad Amsterdam, contro l’Ajax, è bastata una doppietta di Marcus Thuram per sistemare i Lancieri (0-2) e regalare la prima gioia da allenatore a Cristian Chivu nella massima competizione continentale. L’attaccante francese ha messo così a tacere le inutili polemiche sull’atteggiamento mostrato nella sfida con la Juve nei confronti del fratello Khephren, ritenuto da alcuni tifosi troppo “morbido” e “poco professionale”.

Per l’Inter era importante reagire dopo l’assurda rimonta subita contro la Vecchia Signora, capace di ribaltare i meneghini nel giro di pochi minuti in un rocambolesco 4-3 che resterà probabilmente nella storia.

Era fondamentale soprattutto non subire gol in terra olandese: Calhanoglu e compagni sono stati eccellenti in fase di non possesso palla, riuscendo ad impedire all’Ajax di rendersi pericoloso. Si è riscattato anche Sommer, tra i più criticati dopo la Juventus, autore di una strepitosa parata sull’unica vera occasione creata dai Lancieri. Ora l’Inter è chiamata a riprendere il cammino interrotto in campionato: a San Siro c’è il Sassuolo, squadra storicamente indigesta ai nerazzurri. Curiosamente, infatti, il bilancio dei precedenti è in totale equilibrio, con dieci vittorie a testa e due pareggi: i neroverdi hanno sorprendentemente vinto le ultime due sfide, anche nell’anno in cui sono retrocessi in Serie B. Gli uomini di Fabio Grosso si sono sbloccati domenica scorsa contro la Lazio dopo due sconfitte: un gol dell’ex Como Fadera ha castigato i biancocelesti (1-0) e permesso agli emiliani di recarsi a San Siro con qualche certezza in più.

Inter-Sassuolo: le ultime notizie sulle formazioni

Lautaro Martinez non è ancora al 100%: il centravanti argentino si accomoderà sicuramente in panchina ma la sua presenza dal 1′ non è sicura. Chivu pensa di riproporre la coppia Thuram-Pio Esposito, anche alla luce dell’ottima prestazione sfoderata dal giovane talento ad Amsterdam. In difesa si dovrebbe rivedere Bisseck – il tedesco farebbe rifiatare Akanji – mentre in porta si avvicenderanno Sommer e Josep Martinez.

Grosso sembra intenzionato a non stravolgere la formazione che ha battuto la Lazio. A centrocampo fiducia a Matic, favorito sul rientrante Thorstvedt. In attacco il tridente Berardi-Pinamonti-Laurienté.

Come vedere Inter-Sassuolo in diretta tv e in streaming

La sfida Inter-Sassuolo, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’Inter non può permettersi altri passi falsi dopo le sconfitte con Udinese e Juventus. Sì, il Sassuolo in passato ha spesso rotto le uova nel paniere ai nerazzurri, diventando una sorta di tabù, ma stavolta non ci aspettiamo sorprese. La squadra di Chivu dovrebbe imporsi in una gara da almeno 3 reti complessive, considerando che gli emiliani, ad eccezione della sfida con la Lazio, non sono stati certo irreprensibili in fase di non possesso.

Le probabili formazioni di Inter-Sassuolo

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Thuram, Pio Esposito.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1