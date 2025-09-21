Pronostico Barcellona-Getafe: non accadrà neppure stavolta

Barcellona-Getafe è una partita valida per la quinta giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La striscia positiva del Barcellona si è allungata anche in Champions League. Giovedì scorso, al St James’ Park contro il Newcastle (1-2), la scena se l’è presa Marcus Rashford, arrivato in estate – quasi in sordina – dal Manchester United. L’ex Red Devils è riuscito a non far avvertire ai suoi tifosi la pesante assenza di Lamine Yamal, realizzando una doppietta: i catalani, tuttavia, non hanno giocato una gran partita, concedendo numerose occasioni agli avversari. E alla fine devono ringraziare la scarsa precisione dei giocatori dei Magpies se hanno potuto fare ritorno dall’Inghilterra con i tre punti in tasca.

Hansi Flick in ogni caso si è goduto l’ennesimo successo stagionale: nelle prime cinque giornate di Liga il suo Barcellona ha toppato solo una gara, quella con il Rayo Vallecano (1-1). Proprio quel pareggio fa la differenza nel duello a distanza con i rivali del Real Madrid, che invece sono a punteggio pieno. Prima del turno infrasettimanale, in cui saranno di scena in casa del neopromosso Real Oviedo, i blaugrana ospitano nel piccolissimo Estadi Johan Cruijff – soltanto seimila spettatori, in attesa che si velocizzino i lavori al Camp Nou – l’ostico Getafe di José Bordalas. Un’ottima partenza quella degli Azulones, capaci di vincere due volte fuori casa (Celta Vigo, Siviglia) e di battere il Real Oviedo davanti al proprio pubblico. L’unico passo falso è stato il pesante k.o. subito in casa del Valencia (3-0) prima della sosta per le nazionali. Bordalas non ha alcun problema di formazione, mentre Flick dovrà decidere se rischiare Yamal oppure no. In forse pure Cubarsì.

Come vedere Barcellona-Getafe in diretta tv e streaming

La sfida Barcellona-Getafe, valida per la quinta giornata della Liga, è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 2.20 su Goldbet e Lottomatica e a 2.15 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Getafe è in fiducia e dovrebbe riuscire a mettere in difficoltà un Barcellona reduce dall’impegno di coppa. La vittoria dei blaugrana, però, non sembra essere in discussione: gli Azulones, infatti, non hanno mai battuto il Barça in trasferta. Previsti almeno tre gol totali.

Le probabili formazioni di Barcellona-Getafe

BARCELLONA (4-3-3): Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Christensen, Gerard Martín; Casadó, Pedri, Dani Olmo; Raphinha, Lewandowski, Rashford.

GETAFE (5-3-2): Soria; Femenia, Djené, Abqar, Duarte, Rico; Luis Milla, Arambarri, Mario Martín; Liso, Borja Mayoral.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1