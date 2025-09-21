Pronostico Arsenal-Manchester City: Guardiola non ci riesce dal 2023

Arsenal-Manchester City è una partita della quinta giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La sfida tra Arsenal e Manchester City è l’altro big match di questo turno di Premier League, dopo il derby di Liverpool ed una “classica” del massimo campionato inglese come Manchester United-Chelsea. Senza nulla togliere alle altre, però, il piatto forte è proprio la partita dell’Emirates Stadium, tra due squadre che puntano entrambe alla vittoria del campionato.

I Gunners sono stati più costanti in queste prime settimane: escludendo la sconfitta nello scontro diretto con il Liverpool hanno sempre vinto, subendo solamente un gol.

Il bunker difensivo di Arteta

Anche nell’esordio in Champions League, martedì scorso, la porta è rimasta inviolata: archiviata senza grossi problemi la pratica Athletic Bilbao (0-2) al termine di un match in cui la formazione di Mikel Arteta ha brillato nuovamente nella propria metà campo, concedendo pochissimo ai baschi.

Viene da due clean sheet anche il Man City: nello scorso weekend la furia degli uomini di Pep Guardiola si è abbattuta sui rivali cittadini dello United, travolti 3-0 grazie alla doppietta di Haaland, al gol di Foden ed alle parate di Donnarumma. Contro il Napoli dell’ex De Bruyne invece è stata determinante l’espulsione di Di Lorenzo nella prima mezz’ora, che ha lasciato in 10 gli azzurri: a sbloccare il match nel secondo tempo c’ha pensato il solito Haaland e dieci minuti dopo è arrivato il raddoppio di Doku (2-0). Le due sconfitte con Tottenham e Brighton, insomma, sembrano essere definitivamente alle spalle. Le novità di Guardiola, che ruoterà diversi giocatori dopo il Napoli, potrebbe essere Aké e Nico Gonzalez dal 1′, per far rifiatare Ruben Dias e Rodri. Dubbi infine sulla presenza di Odegaard nell’Arsenal: se il norvegese non dovesse farcela, Arteta confermerà Merino nel ruolo di mezzala, accanto all’ormai imprescindibile Zubimendi. Davanti Gyokeres al centro del tridente, supportato da Madueke ed Eze.

Come vedere Arsenal-Manchester City in diretta tv e in streaming

Arsenal-Manchester City è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.63 su Goldbet, Lottomatica e Snai. La vittoria dell’Arsenal è quotata invece a 1.88 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

Risale ad aprile 2023 l’ultimo successo del Manchester City contro l’Arsenal: da allora i Gunners hanno sempre evitato la sconfitta con i Cityzens, regalando diversi dispiaceri a Guardiola, come il 5-1 dello scorso febbraio. La solidità dei londinesi contro l’attacco stellare del City, quello che finora ha prodotto più xG in campionato (8,5): entrambe dovrebbero andare a segno ma l’Arsenal, secondo noi, ha qualche chance in più di portare i tre punti a casa. Occhio anche al fatto che i Gunners arrivino più riposati, avendo giocato due giorni prima rispetto alla squadra allenata dal tecnico catalano.

Le probabili formazioni di Arsenal-Manchester City

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Merino, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Eze.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Khusanov, Aké, Gvardiol, O’Reilly; Nico Gonzalez; Bernardo Silva, Foden, Reijnders, Savinho; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1