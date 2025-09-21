I pronostici di domenica 21 settembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 21 settembre, si gioca in Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Un derby-verità per due squadre che nei primi tre turni di campionato hanno mostrato sia luci che ombre. La la Lazio e la Roma sono ancora due cantieri aperti: devono trovare la quadra soprattutto i giallorossi, tornati vorticosamente sulla terra dopo la sconfitta, la prima della stagione, contro il Torino all’Olimpico. Il 73% di possesso palla e l’1,14% di xG creati non sono bastati, agli uomini di Gian Piero Gasperini, per perforare la retroguardia granata: al contrario del Toro, che è stato capace di capitalizzare una delle rare occasioni con l’ex napoletano Simeone (0-1).

Da marzo 2022 nel derby capitolino non si vedono più di due gol, compresa la sfida di Coppa Italia del 2024. E l’andazzo, viste le difficoltà di entrambe in termini realizzativi, potrebbe continuare. Più che sui gol, conviene guardare ai cartellini che anche in questo caso potrebbe essere molti, vista anche la direzione di gara affidata a Sozza, che ha generalmente il cartellino facile.

I pronostici sulle altre partite

Lazio-Roma non sarà la partita più importante del panorama europeo, in Premier League infatti c’è una sfida importantissima in ottica titolo tra Arsenal e Manchester City: il Liverpool è già in fuga e non dovrebbero mancare gol e scintille.

Promettono gol e spettacolo anche PSV-Ajax in Eredivisie e la sfida sempre affascinante tra Marsiglia e PSG nella Ligue 1 francese.

Pronostici: la scelta del Veggente

• GOL in Fiorentina-Como, Serie A, ore 18:00

Vincenti

EINTRACHT FRANCOFORTE (in Eintracht Francoforte-Union Berlino, Bundesliga, ore 15:30)

(in Eintracht Francoforte-Union Berlino, ore 15:30) MONACO (in Monaco-Metz, Ligue 1, ore 17:15)

(in Monaco-Metz, ore 17:15) BORUSSIA DORTMUND (in Borussia Dortmund-Wolfsburg, Bundesliga, ore 19:30)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

PSV-Ajax, Eredivisie, ore 14:30

Eredivisie, ore 14:30 Bayer Leverkusen-Borussia Monchengladbach , Bundesliga, ore 17:30

, Bundesliga, ore 17:30 Inter-Sassuolo, Serie A, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Bournemouth-Newcastle , Premier League, ore 15:00

, Premier League, ore 15:00 Marsiglia-PSG , Ligue 1, ore 20:45

, Ligue 1, ore 20:45 Arsenal-Manchester City, Premier League, ore 17:30

Comparazione quota totale (gol + over): 12.86 GOLDBET ; 11.91 SNAI; 12.86 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Lazio-Roma, Serie A, ore 12:30