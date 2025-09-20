Pronostico Verona-Juventus: la difesa è sotto esame

Verona-Juventus è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Contro Inter e Borussia Dortmund, tra campionato e Champions, la Juventus ha tirato fuori principalmente il carattere, rimettendo in piedi due partite che sembravano perse. Nel match con i nerazzurri, sabato scorso, la Vecchia Signora si era fatta rimontare nel giro di poco tempo e a 10 minuti dalla fine era addirittura sotto 3-2. Tutto finito? Macché: prima il pari di Thuram e poi la sassata in pieno recupero del giovane montenegrino Adzic hanno mandato in visibilio il pubblico dello Stadium (4-3).

Emozioni forti anche nel debutto nella coppa dalle grandi orecchie. Allo scoccare del 90′ il punteggio recitava 4-2 per il Borussia, coi tedeschi che pregustavano già la vittoria: nel recupero, però, è salito in cattedra Vlahovic, ormai sempre più determinante quando entra a gara in corso.

Il centravanti serbo, che probabilmente la prossima estate andrà via a parametro zero, ha segnato il gol del 3-4 e a tempo praticamente scaduto ha fornito a Kelly l’assist del definitivo 4-4. La squadra di Igor Tudor, insomma, non si arrende mai, anche se la fase di non possesso, che nelle prime due giornate di campionato era apparsa solidissima, ha lasciato a desiderare contro avversari di un certo calibro (7 gol subiti in due partite). Un aspetto sui cui il tecnico croato dovrà lavorare: per adesso Tudor si gode un attacco ispiratissimo e le due sfide con nerazzurri e gialloneri hanno dimostrato come la Juve abbia talmente tanta qualità e abbondanza nel reparto avanzato da potersi rendere pericolosa in qualsiasi momento della gara. Ha segnato solamente un gol in tre giornate invece il Verona, prossimo avversario della Signora. Due pareggi e una sconfitta per gli scaligeri, che lunedì scorso avrebbero meritato qualcosa in più nello scontro diretto con la Cremonese: la squadra di Paolo Zanetti ha creato molte occasioni – migliore in campo il neoacquisto Giovane – ma non è riuscita a sfondare il muro grigiorosso (0-0).

Verona-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

Zanetti non dovrebbe rivoluzionare la formazione che è scesa in campo contro la Cremonese, soprattutto ora che i due attaccanti, Giovane e Orban – entrambi arrivato neò mercato estivo – hanno dimostrato di avere un certo feeling. Il tecnico scaligero però dovrà ovviare all’assenza di Gagliardini, infortunato: in mezzo il duello è tra Akpa Akpro e Niasse. Ancora assenti Mosquera, Harroui e Valentini.

Nella Juventus torna a disposizione Cambiaso dopo la squalifica: sulle due fasce agiranno verosimilmente lui e Joao Mario, mentre in attacco Vlahovic partirà dal 1′ dopo l’eccellente prestazione offerta con il Dortmund. Alle spalle del serbo stavolta agiranno David e Yildiz. In porta toccherà a Perin: Di Gregorio paga le incertezze mostrate nel match di coppa.

Come vedere Verona-Juventus in diretta tv e in streaming

La sfida Verona-Juventus, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Bentegodi” di Verona, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Tudor contro il Verona si aspetta delle risposte anche in fase di non possesso dopo due partite zemaniane da parte della Juventus. La stanchezza per il doppio impegno non influirà più di tanto: ci aspettiamo un successo bianconero in un match da meno di tre reti complessive. Del resto, i numeri di questa sfida parlano chiaro: la Signora ha vinto sei delle ultime sette sfide contro l’Hellas in campionato registrando sei clean sheet nello stesso periodo con un punteggio totale di 12-2.

Le probabili formazioni di Verona-Juventus

VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Thuram, Locatelli, Cambiaso; David, Yildiz; Vlahovic.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2