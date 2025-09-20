Pronostico Bologna-Genoa: infranto il tabù dopo 3 anni

Bologna-Genoa è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Un vero e proprio tabù, almeno negli ultimi tre anni. Sì, perché il Bologna in questo lasso di tempo non è mai riuscito a battere il Genoa. L’anno scorso, con due squadre evidentemente diverse e che hanno lottato per obiettivi diversi, sono arrivati un pari e una vittoria ligure – anche se questa nel momento in cui gli emiliani non avevano più nulla da chiedere.

Non ha iniziato nel migliore dei modi il Bologna, quest’anno: tre partite, due sconfitte in trasferta e un’affermazione in casa, complicata, contro il Como. Invece, sempre contro il Como e all’ultimo secondo, la truppa di Vieira ha trovato il primo gol del suo campionato. Meritato, perché quando la squadra è andata in superiorità numerica ha messo in campo tutto quello che aveva per portare un pareggio. E ci è riuscita.

La sconfitta di Milano in casa Bologna ha lasciato un poco di strascichi. Perché non i rossoblù ammirati lo scorso anno non ci sono ancora. Sì, l’infortunio di Immobile non ci voleva, ma c’è Castro, che conosce i meccanismi e sa bene quello che Italiano vuole. Insomma, tutti si aspettavano di più. Ma, come abbiamo visto, c’è un Bologna in casa e uno in trasferta, e contro il Genoa arriverà quella vittoria che ormai manca da tre anni.

Come vedere Bologna-Genoa in diretta tv e in streaming

La sfida Bologna-Genoa, in programma sabato alle 15:00, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

Il segno NO GOL ha un valore 1.65 su Lottomatica e Snai. La vittoria del Bologna, invece, vale 1.83 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Snai.

Il pronostico

Complicata. Non sicura. Difficile. Ma alla fine il Bologna dovrebbe riuscire a infrangere il tabù Genoa che ormai dura da tre anni. Dentro una gara che dovrebbe vedere solamente i padroni di casa a segno, la truppa di Italiano si prenderà la seconda vittoria del proprio campionato. La seconda in casa, anche.

Le probabili formazioni di Bologna-Genoa

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Carboni, Stanciu, Ellertsson; Colombo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0