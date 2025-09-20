I pronostici di sabato 20 settembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 20 settembre, dopo la tre giorni di Champions League ripartono Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Niente di nuovo in Bundesliga. Nel massimo campionato tedesco il Bayern Monaco si conferma “ingiocabile”, coi bavaresi che, come lo scorso anno, stanno dimostrando di non avere rivali credibili. Solo vittorie per la squadra guidata da Vincent Kompany. Che si tratti di Supercoppa, campionato, Coppa di Germania o Champions League. Kane e compagni nei primi tre turni hanno rifilato sei gol al Lipsia (6-0), tre all’Augsburg (2-3) e cinque al neopromosso Amburgo (5-0). Dominio assoluto, se non totale.

Difficile, davanti ad uno stato di forma del genere, pensare ad un passo falso in casa dell’Hoffenheim, prossimo avversario dei campioni di Germania in Bundesliga. Il club di Sinsheim, tuttavia, a quota sei punti potrà prendersi il lusso di affrontare questa sfida con una certa rilassatezza e potrebbe anche riuscire a segnare.

I pronostici sulle altre partite

In Premier League, dietro al Liverpool capolista, ancora a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate di Premier League, ci sono tre squadre: tra queste, oltre all’Arsenal, figura anche il Tottenham, a quota 9 punti come i Gunners e il Bournemouth. Un inizio tutto sommato positivo per gli Spurs, ripartiti da un nuovo tecnico (l’ex Brentord Thomas Frank) nonostante il trionfo in Europa League dello scorso maggio. L’allenatore danese sembra aver già cambiato i connotati del club londinese: notevoli soprattutto i miglioramenti in fase di non possesso palla, con il Tottenham che da quando è ricominciato il campionato ha subito solamente un gol.

La porta è rimasta inviolata anche nell’esordio in Champions League con il Villarreal: martedì scorso gli Spurs hanno battuto 1-0 il Sottomarino Giallo grazie ad una prestazione molto solida, in cui hanno concesso veramente poco agli avversari. Le fatiche di coppa potrebbero tuttavia farsi sentire nella trasferta, insidiosa, di Brighton: la sensazione è che stavolta sarà complicato portare a casa un altro clean sheet contro una squadra che davanti al proprio pubblico è ancora imbattuta e dove si è imposta addirittura sul Manchester City di Pep Guardiola.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 2-4 CASA in Liverpool-Everton, Premier League, ore 13:30

Vincenti

JUVENTUS (in Verona-Juventus, Serie A, ore 18:00)

(in Verona-Juventus, ore 18:00) REAL MADRID (in Real Madrid-Espanyol, Liga, ore 16:15)

(in Real Madrid-Espanyol, ore 16:15) VILLARREAL (in Villarreal-Osasuna, Liga, ore 18:30)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Brighton-Tottenham , Premier League, ore 16:00

, Premier League, ore 16:00 Real Madrid-Espanyol , Liga, ore 16:30

, Liga, ore 16:30 Al Nassr-Al Riyadh, Saudi Pro League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Hoffenheim-Bayern Monaco , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Werder Brema-Friburgo , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Manchester United-Chelsea, Premier League, ore 18:30

Comparazione quota totale (gol + over): 10.30 GOLDBET ; 11.01 SNAI; 10.30 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Fulham-Brentford, Premier League, ore 20:45