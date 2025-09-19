Pronostico Valencia-Athletic Bilbao: cambia tutto dopo 3 volte

Valencia-Athletic Bilbao è una gara della quinta giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Quarto in classifica con nove punti dopo quattro giornate, l’Athletic Bilbao di Valverde, che gioca la Champions League e che è caduto sotto i colpi dell’Arsenal in settimana, vuole cercare a tutti i costi di riprendere il cammino nella Liga, dopo la sconfitta contro l’Alaves, in casa, della scorsa settimana.

Il Valencia invece vorrebbe dimenticare il sei a zero preso contro il Barcellona, anche perché i padroni di casa, dopo una stagione abbastanza complicata, la scorsa, vorrebbe anche cercare di togliersi qualche soddisfazione. Cosa che da anni non succede. Diciamolo chiaramente: entrambe non vivono un momento ottimo ed entrambe vorrebbero riprendersi. E per farlo dovrebbero vincere o almeno segnare. Ed è qui che succederà il ribaltone.

Negli ultimi tre incroci tra Valencia e Bilbao è sempre finita una a zero. Poche emozioni e tanta tensione. Cosa che non ci sarà sabato sera, anche per via dei numeri che sono venuti fuori dopo le prime giornate che ci dimostrano una cosa: parliamo di due formazioni che pensano più ad attaccare che a difendere e, se si mettono a difendere – vedi il risultato di Barcellona – non lo fanno benissimo.

Come vedere Valencia-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming

La sfida Valencia-Athletic Bilbao, gara valida per la quinta giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Bilbao è quotata 2.50 su Goldbet e Lottomatica e 2.45 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.95 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

La quota del gol, quasi a due volte la posta in gioco, ci piace troppo per non prenderla in considerazione. E siccome il Bilbao, alla fine, ha anche i migliori uomini in rosa, potrebbe pure prendersi i tre punti. Ma entrambe le squadre a segno crediamo possa essere quasi una certezza.

Le probabili formazioni di Valencia-Athletic Bilbao

VALENCIA (3-5-2): Agirezzabala; Tarrega, Diakhaby, Copete; Foulquier, Lopez, Guerra, Santamaria, Gaya; Duro, Dajnuma.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Areso, Vivian, Paredes, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sancet, Williams; Guruzeta.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2