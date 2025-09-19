Pronostico Real Madrid-Espanyol: è tempo di rivincita

Real Madrid-Espanyol è una gara della quinta giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Lo scorso primo febbraio, in maniera inaspettata, l’Espanyol sconfisse il Real Madrid e di fatto permise al Barcellona di allungare in vetta e chiudere la questione Liga. Adesso è il tempo della rivincita per la squadra di Xabi Alonso.

Che ha iniziato alla grandissima con cinque vittorie in altrettante partite in stagione se consideriamo anche la Champions League. Sì, dietro qualcosa deve essere registrato, ma fin quando si vince va tutto bene e lo sappiamo. E per il momento dentro il Madrid sta andando davvero tutto alla grande. A dire il vero anche i catalani dell’Espanyol hanno iniziato alla grandissima: una squadra imbattuta ancora dopo quattro partite e con tre vittorie e un pareggio, ovvio. Dieci punti in classifica, due in meno del Madrid e a pari del Barcellona, l’altra squadra della città. Ma è arrivato il momento anche, dopo cinque giornate, di rimettere le cose a posto o per meglio dire rimettere le giuste misure di punti tra queste due formazioni.

Trascinato anche da Mbappé – ma occhio anche alla voglia di Vinicius di tornare protagonista – il Real Madrid chiuderà la quinta affermazione di fila in campionato. No, non si possono avere dubbi e non ne abbiamo.

Come vedere Real Madrid-Espanyol in diretta tv e streaming

La sfida Real Madrid-Espanyol, gara valida per la quinta giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Real Madrid è quotata 1.20 su Goldbet e Lottomatica e 1.20 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.90 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

L’Espanyol ha fatto otto gol in quattro partite in stagione, quindi i meccanismi offensivi sono quelli giusti per la squadra ospite che, nella difesa madrilena orfana anche di Rudiger che ne avrà per diverso tempo, si possono infilare. Quindi sì, la vittoria del Real Madrid è certa, ma anche la possibilità di vedere almeno un gol per squadra non dispiace.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Espanyol

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Guler; Mastantuono, Mbappé, Vinicius.

ESPANYOL (4-2-3-1): Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Gonzalez, Lozano; Dolan, Rubio, Puado; Fernandez Jean.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1