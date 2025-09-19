Pronostico Manchester United-Chelsea: questo segno esce molto spesso

Manchester United-Chelsea è una partita della quinta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La sconfitta per 3-0 nel derby con il City è stata l’ennesima mazzata per il Manchester United e il suo tecnico Ruben Amorim. Neanche il tempo di festeggiare il primo successo stagionale contro il Burnley, conquistato peraltro all’ultimo respiro grazie ad un calcio di rigore di Bruno Fernandes al minuto 97, che i Red Devils hanno rimediato un’altra batosta, stavolta ancora più dolorosa perché arrivata nella stracittadina con i Cityzens. Sono due, adesso, le sconfitte in questa Premier League dello United, già parecchio lontano dalle posizioni che contano.

Nel derby Bruno Fernandes e compagni avrebbero meritato di segnare almeno un gol, lo dicono pure i numeri ma si sono ritrovati di fronte un Donnarumma in versione deluxe (clamorosa la parata del portiere italiano su Mbeumo). Amara consolazione per una squadra che continua a collezionare delusioni su delusioni: sul banco degli imputati anche l’allenatore portoghese, che pur proseguendo deciso sulla sua strada non è ancora riuscito a trovare un “antidoto” per guarire il glorioso club inglese. Secondo i rumors che giungono d’oltremanica, la proprietà non è disposta a concedergli molto tempo: serve una sterzata, a partire dalla sfida con il Chelsea. I Blues, a differenza dei Red Devils, sono impegnati in Europa ed in settimana hanno esordito in Champions League perdendo 3-1 a Monaco di Baviera contro il Bayern. Contro i campioni di Germania Enzo Maresca ha ritrovato Cole Palmer – l’inglese, oltre a segnare il gol della bandiera, è stato il più pericoloso – ma non è bastato per evitare la sconfitta, figlia di alcuni eclatanti errori individuali.

Old Trafford è diventato un tabù per i Blues

Si è trattato del primo k.o. stagionale per i londinesi, ancora imbattuti in campionato. Pareggi con Brentford e Crystal Palace e vittorie con West Ham e Fulham: questo il ruolino di un Chelsea che fatica a trovare continuità e che a Old Trafford – dove non ha mai vinto nelle ultime 12 visite – sarà chiamata a smaltire la delusione europea.

Maresca è senza Colwill, Delap, Badiashile, Lavia ed Essugo: panchina corta, dunque, per il tecnico italiano, che dovrebbe fare esordire dal 1′ Garnacho, arrivato proprio dallo United nell’ultimo mercato. Dall’altro lato, Amorim non recupera Cunha – davanti Sesko, supportato da Mbeumo e Diallo – e resta serrato il ballottaggio in porta tra Lammens e Bayindir.

Il pronostico

In questo momento la squadra che ha più certezze è sicuramente il Chelsea, ma i Blues non vantano un buon record ad Old Trafford e dovranno fare attenzione alla voglia di riscatto dei Red Devils, più freschi non avendo giocato in settimana a differenza dei londinesi. Secondo noi gli uomini di Amorim riusciranno ad evitare la sconfitta in una gara da almeno una rete per parte. Un pareggio non è da escludere: questo segno è uscito 27 volte nei precedenti tra i due club.

Le probabili formazioni di Manchester United-Chelsea

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Lammens; Yoro, de Ligt, Shaw; Mazraoui, Casemiro, Bruno Fernandes, Dorgu; Diallo, Mbeumo; Sesko.

CHELSEA (4-2-3-1): Sánchez; James, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández; Estevao, Palmer, Garnacho; João Pedro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1