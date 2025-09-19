Pronostico Liverpool-Everton: derby ad alta tensione e quota caldissima

Liverpool-Everton è una partita della quinta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Liverpool ha sempre vinto in questa stagione. E quattro vittorie su cinque sono arrivate nei minuti finali del match. Sia in campionato che in Champions League. Insomma, la squadra di Slot non molla davvero mai. Qualcosa di unico in Europa fino al momento.

La gioia, quando arriva vicina o oltre il novantesimo è sempre la migliore. Sì, si soffre, è vero, ma l’adrenalina che ti dà un’affermazione del genere è inspiegabile. C’è il derby, adesso, in questo fine settimana. Una gara che l’Everton aspetta sempre, perché ha meno possibilità di mettersi in mostra rispetto alla truppa che ha vinto la Premier. E se almeno in Italia, i derby, sono sempre fuori da ogni pronostico, questo ci pare impossibile possa finire in maniera diversa rispetto ad una vittoria dei Reds.

Che in casa hanno vinto, inoltre, le ultime quattro stracittadine giocate. Sì. E non hanno mai preso gol. La quinta di fila in questo modo? Difficile, ma non impossibile, perché anche se Slot dovesse fare un po’ di turnover dopo la Champions, gli uomini che il tecnico ha a disposizione sono nettamente superiori a quelli che i blu cittadini possono mandare in campo. Insomma, in poche parole e come potete capire anche dal titolo, il derby è indirizzato.

Come vedere Liverpool-Everton in diretta tv e in streaming

La sfida Liverpool-Everton è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La vittoria del Liverpool non è in discussione. E siccome, come vi abbiamo anticipato prima, le ultime quattro vittorie in casa nel derby sono arrivate senza nemmeno subire un gol, crediamo che questo si possa ripetere. La quota del NO GOL, inoltre, è troppo alta per non essere presa in considerazione.

Le probabili formazioni di Liverpool-Everton

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Szoboslai, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Isak.

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Garner; Iroegbunan, Guey; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Beto.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0