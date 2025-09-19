Pronostico Lecce-Cagliari: quattordici anni fa l’ultimo successo

Lecce-Cagliari è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La quarta giornata del campionato 25-26 di Serie A si apre con uno scontro salvezza. Da una parte il Lecce di Eusebio Di Francesco, momentaneamente ultimo in classifica ed ancora alla ricerca dei primi tre punti, dall’altra il Cagliari dell’esordiente Fabio Pisacane, che si è sbloccato nell’ultimo turno battendo 2-0 il Parma.

I sardi, in realtà, non avevano demeritato neppure nelle gare precedenti: il pari all’esordio con la Fiorentina gli va tutto sommato stretto, sebbene siano riusciti a pareggiare solamente in pieno recupero; contro i campioni d’Italia del Napoli, poi, i rossoblù sono andati vicinissimi a portare via un punto insperato dal Maradona, grazie ad una prestazione solida e attenta, ma venendo castigati proprio sul più bello da una rete di Anguissa.

Sabato scorso è arrivata invece la prima gioia, nonché il primo clean sheet della stagione: Mina e Felici, con un gol per tempo, hanno domati i ducali, che ad ogni modo avevano avuto diverse occasioni per pareggiare. Il Lecce, al contrario, è stato sommerso di gol dall’Atalanta di Ivan Juric: match sostanzialmente senza storia quello di Bergamo tra gli orobici e i salentini, in cui ha brillato il talento del belga De Ketelaere, autore di due reti (4-1). Per i giallorossi è la seconda sconfitta di fila dopo quella al “Via del Mare” con il Milan (0-2). Evidenti i problemi offensivi della squadra di Di Francesco, capace di realizzare appena un gol in tre partite.

Lecce-Cagliari: le ultime notizie sulle formazioni

Di Francesco nonostante la brutta sconfitta di Bergamo dovrebbe confermare il 4-3-3. Il dubbio dell’allenatore riguarda ancora l’attacco: continuare a dare fiducia a Stulic in attacco oppure rigettare nella mischia il giovanissimo Camarda? Sicuri del posto invece Pierotti e Tete Morente: l’ex Fiorentina Sottil torna in panchina.

Nel Cagliari non ci sarà Luvumbo, nuovamente infortunato e fuori per almeno due giornate. Davanti tocca alla coppia Esposito-Belotti, supportata da Gaetano.

Il pronostico

L’ultimo successo del Cagliari in Salento è datato 2011, ma dal 2005 il Lecce ha battuto solo una volta i sardi al “Via del Mare”. Stanno indubbiamente meglio gli isolani, rinfrancati dalla vittoria con il Parma: ci aspettiamo, tuttavia, una gara molto equilibrata, tra due squadre che faranno di tutto per non perdere, in particolar modo i giallorossi. Visti i numeri offensivi del Lecce e lo zero accanto alla casella dei gol segnati fuori casa dal Cagliari, è assai probabile che il numero delle reti complessive sarà inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Lecce-Cagliari

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Tete Morente.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Folorunsho, Prati, Adopo; Gaetano, Sebastiano Esposito; Belotti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1