Pronostico Fulham-Brentford: da questo non si scappa

Fulham-Brentford è una partita della quinta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Cinque punti il Fulham, quattro il Brentford. Non solo per la classifica, ma anche per quella che è la storia di queste due formazioni, partono favoriti i padroni di casa in questo ennesimo derby londinese della Premier League.

Ma anche per via di una certa tenuta difensiva del Fulham, che nelle prime quattro giornate ha preso quattro gol, a differenza dei sette degli ospiti che ne hanno fatti due in più. Insomma, non si scappa dal fatto che nella serata di sabato questa partita finisca con almeno un gol per squadra.

Così come successo, inoltre, nelle ultime due gare che sono state giocate tra queste due squadre. Gol e over, a dire il vero, con in entrambi i casi una vittoria dei bianconeri. Crediamo fortemente che non cambierà nulla rispetto al passato in questo match.

Il pronostico

Come ampiamente spiegato prima, la partita regalerà sicuramente almeno un gol per squadra e, quasi sicuramente, anche la vittoria del Fulham che riuscirà a piazzare la terza affermazione di fila contro i “cugini” del Brentford. Anche il fattore campo in questo caso potrebbe e farà la differenza.

Le probabili formazioni di Fulham-Brentford

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Lukic, Berge; Wilson, King, Iwobi; Rodrigo Muniz.

BRENTFORD (5-3-2): Kelleher; Kayode, van den Berg, Collins, Pinnock, Lewis; Jensen, Henderson, Yarmolyuk; Thiago, Schade.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1