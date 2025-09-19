Pronostici Serie B 20 settembre, prima gioia in arrivo: la multipla sulle gare del sabato

Serie B, lo Spezia ha deluso nelle prime tre giornate: zero vittorie per la finalista degli ultimi playoff che punta a sbloccarsi contro la Juve Stabia.

Complice qualche assenza di troppo, lo Spezia, finalista playoff nella scorsa stagione, è una delle delusioni di questo primo scorcio di Serie B. Una sconfitta e due pareggi finora per la squadra allenata da Luca D’Angelo, che ha realizzato il primo gol soltanto una settimana fa nella sfida con l’Empoli, terminata 1-1.

I liguri ora vanno a caccia del primo successo contro la Juve Stabia: anche i campani sono ancora a secco di vittorie ma i tre pareggi contro Entella, Venezia e Reggiana – tre partite in cui le Vespe hanno subito pochissimo segnando al tempo stesso appena un gol – rappresentano un buon bottino per una squadra che, dopo l’exploit dell’anno scorso da neopromossa, ha cambiato tanto, a cominciare dall’allenatore (Abate al posto di Pagliuca). Al “Picco”, visti i numeri di entrambe in fase di possesso palla, non ci aspettiamo una gara particolarmente prolifica. Lo Spezia, però, secondo noi stavolta dovrebbe riuscire a spuntarla: con un altro passo falso rischierebbe di perdere troppo terreno nei confronti delle dirette concorrenti. Tenterà di sfruttare il fattore campo anche il Monza, reduce dalla prima sconfitta stagionale (2-1 ad Avellino nell’ultimo turno). I brianzoli approfitteranno del momento complicato della Sampdoria, ultima in classifica ed unica squadra ferma a quota zero. I blucerchiati non hanno ancora carburato nonostante una rosa profonda e di qualità per la cadetteria e non sembrano in grado di fare il colpaccio in Brianza.

Le previsioni sulle altre partite

Lassù in cima c’è il Modena di Andrea Sottil, a quota 7 insieme ad altre tre squadre. Davvero un ottimo inizio per gli emiliani, che arrivano all’appuntamento di Mantova sulla scia del roboante successo contro il Bari, travolto 3-0 al “Braglia”. I Canarini ad ogni modo dovranno fare attenzione ai virgiliani, come al solito più temibili davanti al proprio pubblico: in casa la squadra di Davide Possanzini ha dimostrato di riuscire a dare fastidio anche ad avversari più forti con il suo atteggiamento sempre molto aggressivo e a tratti spregiudicato.

Tra le sfide più interessanti di questo turno non possiamo non menzionare Venezia–Cesena: i lagunari hanno pareggiato le ultime due dopo aver vinto all’esordio mentre i romagnoli finora sono stati eccezionali in trasferta, vincendo sia a Pescara che a Genova con la Samp: i gol non dovrebbero mancare. Almeno una rete per parte anche in Reggiana-Catanzaro: previsto grande equilibrio al Mapei Stadium.

Serie B: possibili vincenti

Spezia (in Spezia-Juve Stabia)

Monza o pareggio (in Monza-Sampdoria)

Modena o pareggio (in Mantova-Modena)

Le partite da almeno due gol complessivi

Venezia-Cesena

Monza-Sampdoria

Serie B: le partite da almeno un gol per squadra

Reggiana-Catanzaro

Venezia-Cesena

La partita da meno di tre gol complessivi

Spezia-Juve Stabia

Comparazione quote

La vittoria dello Spezia è quotata a 1.87 su Goldbet Goldbete Lottomatica e a 1.90 su Snai. Il segno “Gol” in Venezia-Cesena è quotato invece a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.90 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI