Pronostici Serie B 20 settembre, prima gioia in arrivo: la multipla sulle gare del sabato

Serie B, lo Spezia ha deluso nelle prime tre giornate: zero vittorie per la finalista degli ultimi playoff che punta a sbloccarsi contro la Juve Stabia.
Complice qualche assenza di troppo, lo Spezia, finalista playoff nella scorsa stagione, è una delle delusioni di questo primo scorcio di Serie B. Una sconfitta e due pareggi finora per la squadra allenata da Luca D’Angelo, che ha realizzato il primo gol soltanto una settimana fa nella sfida con l’Empoli, terminata 1-1.
I liguri ora vanno a caccia del primo successo contro la Juve Stabia: anche i campani sono ancora a secco di vittorie ma i tre pareggi contro Entella, Venezia e Reggiana – tre partite in cui le Vespe hanno subito pochissimo segnando al tempo stesso appena un gol – rappresentano un buon bottino per una squadra che, dopo l’exploit dell’anno scorso da neopromossa, ha cambiato tanto, a cominciare dall’allenatore (Abate al posto di Pagliuca). Al “Picco”, visti i numeri di entrambe in fase di possesso palla, non ci aspettiamo una gara particolarmente prolifica. Lo Spezia, però, secondo noi stavolta dovrebbe riuscire a spuntarla: con un altro passo falso rischierebbe di perdere troppo terreno nei confronti delle dirette concorrenti. Tenterà di sfruttare il fattore campo anche il Monza, reduce dalla prima sconfitta stagionale (2-1 ad Avellino nell’ultimo turno). I brianzoli approfitteranno del momento complicato della Sampdoria, ultima in classifica ed unica squadra ferma a quota zero. I blucerchiati non hanno ancora carburato nonostante una rosa profonda e di qualità per la cadetteria e non sembrano in grado di fare il colpaccio in Brianza.
Le previsioni sulle altre partite
Lassù in cima c’è il Modena di Andrea Sottil, a quota 7 insieme ad altre tre squadre. Davvero un ottimo inizio per gli emiliani, che arrivano all’appuntamento di Mantova sulla scia del roboante successo contro il Bari, travolto 3-0 al “Braglia”. I Canarini ad ogni modo dovranno fare attenzione ai virgiliani, come al solito più temibili davanti al proprio pubblico: in casa la squadra di Davide Possanzini ha dimostrato di riuscire a dare fastidio anche ad avversari più forti con il suo atteggiamento sempre molto aggressivo e a tratti spregiudicato.
Tra le sfide più interessanti di questo turno non possiamo non menzionare Venezia–Cesena: i lagunari hanno pareggiato le ultime due dopo aver vinto all’esordio mentre i romagnoli finora sono stati eccezionali in trasferta, vincendo sia a Pescara che a Genova con la Samp: i gol non dovrebbero mancare. Almeno una rete per parte anche in Reggiana-Catanzaro: previsto grande equilibrio al Mapei Stadium.
Serie B: possibili vincenti
Spezia (in Spezia-Juve Stabia)
Monza o pareggio (in Monza-Sampdoria)
Modena o pareggio (in Mantova-Modena)
Le partite da almeno due gol complessivi
Venezia-Cesena
Monza-Sampdoria
Serie B: le partite da almeno un gol per squadra
Reggiana-Catanzaro
Venezia-Cesena
La partita da meno di tre gol complessivi
Spezia-Juve Stabia
Comparazione quote
La vittoria dello Spezia è quotata a 1.87 su Goldbet Goldbete Lottomatica e a 1.90 su Snai. Il segno “Gol” in Venezia-Cesena è quotato invece a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.90 su Snai.
