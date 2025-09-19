I pronostici del weekend (20-21 settembre): Serie A e campionati esteri

di

I pronostici del weekend, quarta giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Archiviata la prima giornata della League Phase di Champions League, nel weekend tornano in campo tutti i princiali campionati di calcio. Vittorie in arrivo per Real Madrid, Inter, Borussia Dortmund, Monaco ed Eintracht Francoforte.

Arteta e Guardiola si abbracciano sorridenti
I pronostici del weekend (20-21 settembre): Serie A e campionati esteri (LaPresse) – IlVeggente.it

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Monaco-Metz, Hoffenheim-Bayern Monaco, Real Madrid-Espanyol, Volendam-Excelsior e Marsiglia-PSG.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su PSV-Ajax, Manchester United-Chelsea, Fulham-Brentford, Arsenal-Manchester City e Lens-Lille.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

Monaco-Metz, Ligue 1, domenica 17:15
Hoffenheim-Bayern Monaco, Bundesliga, sabato 15:30
Real Madrid-Espanyol, Liga, sabato 16:15
Volendam-Excelsior, Eredivisie, sabato 16:30
Marsiglia-PSG, Ligue 1, domenica 20:45
Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

  • GOLDBET – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
  • SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
  • LOTTOMATICA – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

Inter (in Inter-Sassuolo, Serie A, domenica 20:45)
Borussia Dortmund (in Borussia Dortmund-Wolfsburg, Bundesliga, domenica 19:30)
Real Madrid (in Real Madrid-Espanyol, Liga, domenica 16:15)
Monaco (in Monaco-Metz, Ligue 1, domenica 17:15)
Eintracht Francoforte (in Eintracht Francoforte-Union Berlino, Bundesliga, domenica 15:30)
Comparazione quota totale (gol + over): 48.60 GOLDBET ; 47.33 SNAI; 48.60 LOTTOMATICA

Partite da almeno un gol per squadra

PSV-Ajax, Eredivisie, domenica 14:30
Manchester United-Chelsea, Premier League, sabato 18:30
Fulham-Brentford, Premier League, sabato 21:00
Arsenal-Manchester City, Premier League, domenica 17:30
Lens-Lille, Ligue 1, sabato 21:05
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

 

Gestione cookie