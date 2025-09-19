I pronostici del weekend (20-21 settembre): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, quarta giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1
Archiviata la prima giornata della League Phase di Champions League, nel weekend tornano in campo tutti i princiali campionati di calcio. Vittorie in arrivo per Real Madrid, Inter, Borussia Dortmund, Monaco ed Eintracht Francoforte.
Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Monaco-Metz, Hoffenheim-Bayern Monaco, Real Madrid-Espanyol, Volendam-Excelsior e Marsiglia-PSG.
I pronostici sulle altre partite
Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su PSV-Ajax, Manchester United-Chelsea, Fulham-Brentford, Arsenal-Manchester City e Lens-Lille.
Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi
Le probabili squadre vincenti: i pronostici
• Borussia Dortmund (in Borussia Dortmund-Wolfsburg, Bundesliga, domenica 19:30)
• Real Madrid (in Real Madrid-Espanyol, Liga, domenica 16:15)
• Eintracht Francoforte (in Eintracht Francoforte-Union Berlino, Bundesliga, domenica 15:30)
Comparazione quota totale (gol + over): 48.60 GOLDBET ; 47.33 SNAI; 48.60 LOTTOMATICA
Partite da almeno un gol per squadra
• Arsenal-Manchester City, Premier League, domenica 17:30
• Lens-Lille, Ligue 1, sabato 21:05