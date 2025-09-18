Pronostico Sporting CP-Kairat Almaty: storico debutto per i kazaki

Sporting CP-Kairat Almaty è una partita della prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

A distanza di 10 anni dalla storica qualificazione di una squadra kazaka, l’Astana, tocca al Kairat Almaty vivere il suo momento di gloria. Contro ogni pronostico il club del paese euroasiatico è riuscito a staccare un pass per la League Phase della Champions League 2025-26 dopo aver eliminato, al termine di una sensazionale cavalcata, Olimpia Lubiana, KuPS, Slovan Bratislava e Celtic. Insomma, un’estate che i tifosi gialloneri non dimenticheranno facilmente.

Ciò che è balzato subito agli occhi sono i chilometri che dovranno macinare gli uomini di Rafael Urazbakhtin, essendo curiosamente la loro città più vicina a Pechino che ad una qualsiasi dell’Europa centrale.

Portoghesi trascinati da Pedro Gonçalves

Discorso che vale anche per i loro avversari, costretti a volare per oltre 8 ore per raggiungere Almaty. Il Kairat esordirà proprio nella lontanissima Lisbona contro i campioni in carica del Portogallo dello Sporting CP: dall’indimenticabile notte della vittoria sul Celtic ai calci di rigore – al ritorno era terminata 0-0 come all’andata – i kazaki in patria hanno disputato solamente due gare, entrambe vinte con il risultato di 1-0.

Due successi che gli hanno permesso di mantenere la vetta della classifica: il campionato in Kazakistan è già alla ventiduesima giornata ed il Kairat al momento ha un vantaggio di due punti sui rivali dell’Astana. Lo Sporting, invece, si è immediatamente rialzato dopo aver perso lo scontro diretto con il Porto: contro il Famalicao (1-2), nonostante un po’ di sofferenza, è arrivata la quarta affermazione in cinque turni di Liga Portugal. L’assenza di Gyokeres, trasferitosi in estate all’Arsenal, si sta avvertendo fino ad un certo punto: i biancoverdi continuano a trovare la via del gol con continuità, trascinati da Gonçalves, Trincao e Suarez. Nel Kairat i giocatori da tenere d’occhio sono Jorginho, centrocampista portoghese ed il giovanissimo attaccante kazako Satpaev, classe 2008.

Come vedere Sporting CP-Kairat Almaty in diretta tv e in streaming

Sporting CP-Kairat Almaty è in programma giovedì alle 21:00 allo stadio “Alvalade” di Lisbona, in Portogallo. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 255). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Improbabile che il Kairat Almaty realizzi un’altra impresa contro una formazione qualitativamente superiore come lo Sporting. Per di più in trasferta, dove le chance di andare a punti si riducono in modo sensibile. I portoghesi si imporranno verosimilmente in maniera comoda, riuscendo pure a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Sporting CP-Kairat Almaty

SPORTING CP (4-2-3-1): João Virgínia; Vagiannidis, Inácio, Debast, Mangas; Hjulmand, Kochorashvili; Quenda, Trincão, Pedro Gonçalves; Suárez.

KAIRAT ALMATY (4-3-3): Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Arad, Kassabulat, Glazer; Satpayev, Edmilson, Jorginho.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0