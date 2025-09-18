Pronostico Palermo-Bari: Inzaghi senza freni spinto dal Barbera

Palermo-Bari è una partita valida per la quarta giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

C’è un entusiasmo incredibile e giustificato attorno al Palermo. C’è qualcosa di unico nell’aria. Sì, perché i siciliani hanno la rosa migliore del campionato e a differenza di quanto successo gli scorsi anni, quando la fatica si è fatta subito sentire, hanno iniziato alla grande.

E il Barbera, nell’anticipo di venerdì sera, risponderà alla grande alle sollecitazioni che arrivano dalla squadra visto che parliamo di uno stadio che dovrebbe essere tutto esaurito. Inzaghi cerca di far rimanere tutti con i piedi per terra ma la facilità con la quale la sua squadra è andata a vincere in trasferta sul campo del SudTirol non passa inosservata. Parliamo di un colpaccio vero e proprio piazzato grazie alle giocate di un Pojhanpalo che in B fa sempre la differenza.

Non ci sarà scampo per il Bari. Che in tre partite non ha mai vinto – un solo pari – e ha preso sei gol. I tre subiti dal Modena nello scorso weekend hanno alimentato le polemiche in maniera esponenziale. E, pensare di uscire fuori da quella che pare subito una crisi, su un campo come quello del Palermo, ci pare esagerato. Diciamo che è tutto scritto.

Come vedere Palermo-Bari in diretta tv e in streaming

Palermo-Bari, in programma venerdì alle 21:00, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Comparazione quote

La vittoria del Palermo è quotata 1.67 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai. Il segno NO GOL è 1.85 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Palermo vincente, senza nessuna possibilità che questa partita possa finire in maniera diversa da un’affermazione siciliana. Bari in crisi nera, e probabilmente di nuovo senza gol.

Le probabili formazioni di Palermo-Bari

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Diakite, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Gyasi; Pohjanpalo.

BARI (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikaloua, Dorval; Braunoder, Verreth, Pagano; Partipilo, Moncini, Sibilli.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0