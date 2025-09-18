Pronostico Manchester City-Napoli: Conte ci riprova nella notte di De Bruyne

Manchester City-Napoli è una partita della prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

È la notte di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, approdato in estate al Napoli a parametro zero, ritrova il suo Manchester City, di cui ha vestito la maglia nelle ultime 10 stagioni, gran parte delle quali da capitano, vincendo tutto ciò che c’era da vincere. Ma il ritorno di KDB all’Etihad Stadium non è ovviamente l’unico spunto di interesse che offre questo match, che segna il ritorno degli azzurri nella massima competizione continentale dopo un’annata senza coppe europee. Prima volta con il Napoli in Champions League anche per Antonio Conte, chiamato a sfatare quella sorta di tabù che si chiama Europa. Fuori dai confini nazionali, infatti, il suo palmarés è ancora vuoto.

Il Napoli nel primo scorcio di Serie A ha confermato lo status di “squadra da battere”. Tre vittorie su tre, che al momento valgono il primo posto a braccetto con la Juventus. Sabato scorso i partenopei hanno battuto in scioltezza la Fiorentina (1-3), dominando per circa 80 minuti: una prestazione devastante da parte dei campioni d’Italia, che hanno avuto il solo demerito di rilassarsi eccessivamente nel finale. Bene il centrocampo ma anche il nuovo acquisto Hojlund, subito in gol all’esordio con la maglia azzurra.

Haaland è on fire

Pure il City di Pep Guardiola è reduce da un match dominato in lungo e in largo: domenica i Cityzens hanno rifilato un netto 3-0 ai rivali cittadini del Manchester United, ribadendo ancora una volta la propria superiorità nei confronti dei cugini.

La miglior risposta dopo le due inaspettate sconfitte con Tottenham e Brighton, incassate prima della sosta per le nazionali. Tra i migliori in campo contro i Red Devils anche il nuovo arrivato Donnarumma, autore di una parata fantastica su Mbeumo. Guardiola cambierà qualcosa contro il Napoli, anche alla luce delle numerose assenze (Marmoush, Cherki, Ait-Nouri e Kovacic). Il punto fermo rimane Haaland, che tra il City e la Norvegia nell’ultima settimana ha segnato la bellezza di 7 gol. Conte invece è intenzionato a confermare l’undici di Firenze: davanti Hojlund è favorito su Lucca.

Come vedere Manchester City-Napoli in diretta tv e in streaming

Manchester City-Napoli è in programma giovedì alle 21:00 all’Etihad Stadium di Manchester, in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.67 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotata invece a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai.

Il pronostico

Il Manchester City in quest’avvio di stagione ha dimostrato di non essere imbattibile: il Napoli, che non ha mai battuto una squadra inglese in trasferta nelle competizioni continentali, avrà comunque le sue chance contro la formazione di Guardiola – non è un caso che Conte sia in vantaggio nei precedenti con l’allenatore catalano – e secondo noi riuscirà a segnare almeno una rete all’Etihad. Il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente superiore a due.

Le probabili formazioni di Manchester City-Napoli

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Lewis, Ruben Dias, Gvardiol, Aké; Rodri, Nico Gonzalez; Savinho, Foden, Doku; Haaland.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2