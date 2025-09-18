Pronostico Frosinone-SudTirol: la difesa fa la differenza

Frosinone-SudTirol è una partita valida per la quarta giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

In testa alla classifica – non solitario – dopo tre giornate con sette punti, ma soprattutto con zero gol subiti, il Frosinone è evidentemente una delle candidate alla promozione in Serie A. Sì, è una squadra, quella ciociara, che può ambire a qualcosa di importante, vista la rosa che ha a disposizione.

Ci è voluto un anno per dimenticare la retrocessione con un campionato complicato, lo scorso. Ma adesso i laziali vogliono tornare protagonisti. E poi si sa, nella Serie B, le sorprese sono sempre dietro l’angolo e chi comincia bene, poi, trova quelle situazioni favorevoli che sono determinanti. Quindi, in casa contro il SudTirol, la situazione ci pare abbastanza chiara.

Anche perché, i bolzanini, dopo due risultati utili di fila (una vittoria e un pareggio) appena il livello si è alzato ci hanno rimesso le penne contro la corazzata di questo campionato, il Palermo. Insomma, in una settimana affrontare le due formazioni che possono davvero dire la loro fino alla fine è abbastanza complicato per tutti. E il Frosinone ha ancora la possibilità di tenero a zero la casella dei gol subiti.

Come vedere Frosinone-SudTirol in diretta tv e in streaming

Frosinone-SudTirol, in programma venerdì alle 19:00, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Il pronostico

Sarà una gara tattica, che probabilmente potrebbe anche essere decisa da un episodio. E quell’episodio lo cercherà in tutti i modi il Frosinone, che si prenderà tre punti e la testa della classifica. Un paio d’ore, però, in attesa del Palermo che gioca in serata.

Le probabili formazioni di Frosinone-SudTirol

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calo, Koutsoupias; Ghedjemis, Gelli, Masciangelo; Raimondo.

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Kofler, Pietrangeli, Masiello; El Kouraibi, Coulibaly, Tronchin, Casiraghi, Davi; Odogwu, Pecorino.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2