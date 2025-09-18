I pronostici di giovedì 18 settembre: ancora Champions League

I pronostici di giovedì 18 settembre, si chiude la prima giornata della League Phase di Champions League con le ultime sei partite

È la notte di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, approdato in estate al Napoli a parametro zero, ritrova il suo Manchester City, di cui ha vestito la maglia nelle ultime 10 stagioni, gran parte delle quali da capitano, vincendo tutto ciò che c’era da vincere.

Ma il ritorno di KDB all’Etihad Stadium non è ovviamente l’unico spunto di interesse che offre questo match, che segna il ritorno degli azzurri nella massima competizione continentale dopo un’annata senza coppe europee. Prima volta con il Napoli in Champions League anche per Antonio Conte, chiamato a sfatare quella sorta di tabù che si chiama Europa. Fuori dai confini nazionali, infatti, il suo palmarés è ancora vuoto.

Il Manchester City in quest’avvio di stagione ha dimostrato di non essere imbattibile: il Napoli, che non ha mai battuto una squadra inglese in trasferta nelle competizioni continentali, avrà comunque le sue chance contro la formazione di Guardiola – non è un caso che Conte sia in vantaggio nei precedenti con l’allenatore catalano – e potrebbe riuscire a segnare almeno una rete all’Etihad. Il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente superiore a due.

I pronostici sulle altre partite

L’altra partita più attesa tra quelle odierne mette di fronte il Newcastle e il Barcellona ancora privo del suo fenomeno Lamine Yamal, ma capace comunque di segnare ben sei gol in sua assenza nell’ultimo turno di campionato.

Il Barça ha segnato a valanga nelle ultime 13 partite di Champions League: in 10 occasioni i blaugrana si sono letteralmente scatenati, realizzando tre o più gol. Nonostante l’assenza di Yamal, il Newcastle – che in campionato ha collezionato tre clean sheet in quattro giornate – farà fatica a contenere le bocche da fuoco della corazzata di Flick: ipotizziamo una gara divertente, da più di due reti totali e almeno una per parte.

Gol attesi anche in Eintracht Francoforte-Galatasaray e Club Bruges-Monaco, in arrivo vittorie per Bayer Leverkusen e Sporting CP.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Copenaghen-Bayer Leverkusen, Champions League, ore 21:00

Vincenti

MANCHESTER CITY (in Manchester City-Napoli, Champions League, ore 21:00)

(in Manchester City-Napoli, ore 21:00) BARCELLONA (in Newcastle-Barcellona, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Newcastle-Barcellona , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Eintracht Francoforte-Galatasaray , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Sporting CP-Kairat, Eredivisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Club Bruges-Monaco , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Copenaghen-Bayer Leverkusen , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Manchester City-Napoli, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 11.93 GOLDBET ; 12.21 SNAI; 1.93 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Manchester City-Napoli, Champions League, ore 21:00